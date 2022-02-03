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BALIKESİR - Tırın dorsesinin altında sıkışan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

BALIKESİR - Tırın dorsesinin altında sıkışan otomobilin sürücüsü öldü

03.02.2022 10:48

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Keskin yönetimindeki 10 LY 868 plakalı otomobil, Balıkesir- Çanakkale kara yolunun Altınoluk girişindeki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı.

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada otomobil, çarpmanın etkisiyle dorsenin altında sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 30 dakika süren çalışma sonucu sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü Keskin'in öldüğü belirlendi.

Sürücünün cansız bedeni, Edremit Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

BALIKESİR - Tırın dorsesinin altında sıkışan otomobilin sürücüsü öldü
BALIKESİR - Tırın dorsesinin altında sıkışan otomobilin sürücüsü öldü
BALIKESİR - Tırın dorsesinin altında sıkışan otomobilin sürücüsü öldü
BALIKESİR - Tırın dorsesinin altında sıkışan otomobilin sürücüsü öldü
BALIKESİR - Tırın dorsesinin altında sıkışan otomobilin sürücüsü öldü
BALIKESİR - Tırın dorsesinin altında sıkışan otomobilin sürücüsü öldü
BALIKESİR - Tırın dorsesinin altında sıkışan otomobilin sürücüsü öldü
BALIKESİR - Tırın dorsesinin altında sıkışan otomobilin sürücüsü öldü

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Balıkesir, Çanakkale, Otomobil, Edremit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - Tırın dorsesinin altında sıkışan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika


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