Balıkesir'de trafik kazası; 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika
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Balıkesir'de trafik kazası; 1 ölü 2 yaralı

26.05.2022 15:45
Balıkesir'de trafik kazası; 1 ölü 2 yaralı

Balıkesir'de meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bariyerlere çarparak, takla atan araçtaki 3 kişiden 2'si yaralanırken, 1 kadın ölü olarak çıkarıldı.

Balıkesir'de meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bariyerlere çarparak, takla atan araçtaki 3 kişiden 2'si yaralanırken, 1 kadın ölü olarak çıkarıldı.

Olay İvrindi Balıkesir karayolunun Dadalar köprüsü mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki 10 LF 242 plakalı araç yol kenarındaki bariyerlere çarparak, yol dışına çıktı. İtfaiye ve 112 acil ekipleri kaza yapan araçtan O.G. ve R.E.'yi yaralı olarak hastaneye sevk ederken, C.G. (65) araçtan ölü olarak çıkarıldı. Kaza ile ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de trafik kazası; 1 ölü 2 yaralı
Balıkesir'de trafik kazası; 1 ölü 2 yaralı
Balıkesir'de trafik kazası; 1 ölü 2 yaralı
Balıkesir'de trafik kazası; 1 ölü 2 yaralı

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de trafik kazası; 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de trafik kazası; 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika
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