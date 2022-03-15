Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

15.03.2022 20:42
Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Balıkesir açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 36 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yabancı uyrukluların Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik, Balıkesir, Yunan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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