Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

Balıkesir'de Jandarma ekipleri Gönen, Edremit ve Ayvalık'ta yaptıkları operasyonlarla çok sayıda uyuşturucu madde ve hap ele geçirdi.



Alınan bilgiye göre Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, alınan ihbar üzerine Gönen-Biga kara yolunda durdurdukları bir araçta arama yaptı. Yapılan kontrolde, M.A'ya ait araçta 150 kg kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.A. hakkında "4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanuna Muhalefet ve 5607 sayılı Kaçakçılık Kanuna Muhalefet" suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesinde ise M.B'ye ait araçta uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı alan Jandarma ekipleri harekete geçerek aracı durdurdu.



Araçta yapılan aramada kapı eşiğine gizlenmiş vaziyette 9 adet uyuşturucu hap ve 2,97 gram mavi renkli toz halinde extacy uyuşturucu madde ele geçirdi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler Jandarma tarafından muhafaza altına alınırken, M.B. gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ayvalık ilçesi Altınova mahallesinde ikamet eden M.Ş. ve A.Ş'nin ev ve eklentilerindeki alınan arama kararına istinaden yapılan aramada da 0.58 gram kubar esrar ve 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi.