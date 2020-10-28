Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 11 gözaltı - Son Dakika

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 11 gözaltı

Balıkesir'de kent merkezi ile Ayvalık, Edremit ve Bandırma ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 7 operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'de kent merkezi ile Ayvalık, Edremit ve Bandırma ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 7 operasyonda 11 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 3, Edremit'te 2, Ayvalık ve Bandırma'da da birer operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 11,79 gram esrar, 95 sentetik hap, 7,97 gram metamfetamin ve 1,04 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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