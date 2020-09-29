Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 17 gözaltı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, kent merkezi, Bandırma , Edremit , Gönen , Ayvalık , Bigadiç 'te uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini alan jandarma ve polis ekipleri harekete geçti.

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