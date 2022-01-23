BALIKESİR - Vatandaşlar kar keyfini Kazdağları'nda çıkarttı - Son Dakika

Balıkesir'de hafta sonu kar keyfi yaşamak isteyen vatandaşlar, Kazdağları'na geldi.

Ayvalık, Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Havran ilçe merkezlerinde yaşayan çok sayıda vatandaş, hafta sonunda geldikleri Kazdağları'nda kar topu oynadı. Bazı vatandaşlar beraberinde getirdikleri poşetlerle kaydı.

Jandarma trafik timleri ise vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için Kumluca mevkiinde kontrol noktası oluşturdu. Araçları durduran ekipler, kış lastiği ve zinciri bulunmayan sürücüleri geri çevirdi.

Edremit ilçesinden Çınarlı Han ve Hanlar mevkiine gelen vatandaşlardan Alptuğ Bütüner, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kazdağları'nda karın tadını çıkardıklarını söyledi.

Yaşadığı bölgede çok fazla kar yağmadığını anlatan Bütüner, "Genelde Kazdağları'na çıkarız. Eğlenmeye geldik. Tadını çıkartıyoruz hafta sonunun. Poşetle kayıp eğleniyoruz." dedi.