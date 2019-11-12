Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de yoğun sis
Son Dakika Güncel Balıkesir'de yoğun sis - Son Dakika

Balıkesir'de yoğun sis

6 saat önce

BALIKESİR'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Balıkesir'de yoğun sis, System.String[]
BALIKESİR'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Balıkesir- Edremit karayolunda sabah saatlerinden itibaren sis oluştu. İvrindi ilçesinde başlayan sis Balıkesir girişine kadar sürdü. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesiyle sürücülere zor anlar yaşatan sis, güneşin kendisini göstermesiyle öğlen saatlerinde etkisini kaybetti.


- Balıkesir
Balıkesir, Edremit, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'daki sis manzaralarında yüksek binalar dikkat çekti
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı Donald Trump: DEAŞ'ın yeni liderinin yerini biliyoruz "Ben bir şeytanın eline düştüm" notuyla intihar etti! Amcasının oğlu yeniden yargılanacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 22:23:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de yoğun sis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]