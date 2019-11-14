Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Yunuslar suçlulara göz açtırmıyor
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Balıkesir'de Yunuslar suçlulara göz açtırmıyor

6 saat önce

Balıkesir'de Motorize Yunus Polis Timleri, suçluların korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Balıkesir'de Yunuslar suçlulara göz açtırmıyor, System.String[]

Balıkesir'de Motorize Yunus Polis Timleri, suçluların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Yunuslar son 24 saatte 157 araç ve 421 kişiyi kontrol etti.


Yaptığı başarılı çalışmalarla Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve özel eğitimli polislerden seçilen Motorize Yunus Polis Timleri, suçluların korkulu rüyası olmaya devam ederken, vatandaşlardan ise takdir topluyorlar.


Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği, Yunus Timleri sorumluluk bölgesinde suça ve suçluya geçit vermiyor. Motosikletli Polis Timleri Amirliği'ne bağlı unsurlarca 24 saat içinde yapılan kontrollerde, 157 araç ve 421 şahıs asayiş yönünden kontrol edildi. Denetlemelerde, 1 şahıstan 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 74 adet tabanca mermisi, 2 adet kurusıkı tabanca ve 44 adet kurusıkı mermisi ele geçirilerek gerekli işlemler için şahıslar ve suç unsurları ilgili birimlere teslim edildi. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Yunuslar, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:44 Kaynak: İHA
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