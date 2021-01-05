BALIKESİR - Zeytin üreticilerinin "yuvarlama" mesaisi başladı - Son Dakika

BALIKESİR - Zeytin üreticilerinin "yuvarlama" mesaisi başladı

05.01.2021 14:35

Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Balıkesir'in Edremit ilçesinde, atadan kalma "yuvarlama" yöntemiyle sofralık zeytinlerin hazırlanmasına başlandı.

Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Balıkesir'in Edremit ilçesinde, atadan kalma "yuvarlama" yöntemiyle sofralık zeytinlerin hazırlanmasına başlandı.

Güre Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir zeytin ve zeytinyağı tesisinin genel koordinatörü ziraat mühendisi Murat Küçükçakır, AA muhabirine, bu sofralık zeytin çeşidinin "teneke çevirme" olarak da bilindiğini söyledi.

Edremit ve Ayvalık yağlık tipi zeytinlerin yuvarlamasının daha lezzetli olduğunu belirten Küçükçakır, "Bu, siyah zeytinin natürel işlenebilecek en basit şeklidir." dedi.

Küçükçakır, tenekelerin içine sadece belli miktarda zeytinyağı, sirke ve tuz konulduğunu, başka bir katkı maddesi kullanılmadığını anlattı.

Yaklaşık 6 ay süren fermantasyon süreci sonunda ürünün satışa sunulduğunu dile getiren Küçükçakır, bu zeytinin kendine has tadı, kokusu olduğunu ifade etti.

Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker de bölgeye yeterince yağış düşmemesinden dolayı rekolte bakımından sıkıntı yaşadıklarını bildirdi.

Körfezde 139 bin ton civarında zeytin üretildiğini belirten Diker, "Bunun 12-13 bin tonu yemekliğe ayrılıyor. Kalan zeytinden de 20 bin ton zeytinyağı üretileceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

BALIKESİR - Zeytin üreticilerinin yuvarlama mesaisi başladı
BALIKESİR - Zeytin üreticilerinin yuvarlama mesaisi başladı
BALIKESİR - Zeytin üreticilerinin yuvarlama mesaisi başladı
BALIKESİR - Zeytin üreticilerinin yuvarlama mesaisi başladı

Balıkesir, Türkiye, Edremit, Güre, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BALIKESİR - Zeytin üreticilerinin 'yuvarlama' mesaisi başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Altaylı'dan G.Saraylılara Omar müjdesi: Eskisi gibi olmayacak ama futbol oynayabilecek Oyuncu Sanem Yeles, 5 aylık hamile olduğunun müjdesini verdi Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin? Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın? Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ile ilgili haberlere Meteoroloji'den yanıt: Bilgimiz dışında yapılmıştır Yılbaşı pastasından tektaş yüzük çıkınca şaşkına döndü! Günün şanslı müşterisiymiş Ceza yiyen trafik magandasından ilginç tehdit: Burada gözünüzün önünde drift atacağım
Trabzonspor, Berat Özdemir için Gençlerbirliği ile anlaştı Trabzonspor, Berat Özdemir için Gençlerbirliği ile anlaştı         
15:09
Oyuncu Rüzgar Aksoy'a saldıran köpeğin sahibine 1,5 yıl hapis istendi Oyuncu Rüzgar Aksoy'a saldıran köpeğin sahibine 1,5 yıl hapis istendi         
14:20
Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı         
14:02
Mali'deki hava saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti Mali'deki hava saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti         
13:39
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "İstanbul'da su kesintileri olacak mı?" sorusuna yanıt: Şu anda böyle bir kesinti süreci yaşamayacağız         
13:23
Korona tedbirlerine uymayıp 24 kez ceza yiyen esnafa şok! Dükkanı 15 günlüğüne kapatıldı Korona tedbirlerine uymayıp 24 kez ceza yiyen esnafa şok! Dükkanı 15 günlüğüne kapatıldı         
13:04
Tüp çaldığı için yakalanan hırsızın sözleri pes dedirtti: Bu görüntüler internette yayınlanmaz değil mi? Tüp çaldığı için yakalanan hırsızın sözleri pes dedirtti: Bu görüntüler internette yayınlanmaz değil mi?         
12:49
Sokak hayvanları yüzünden birbirlerine böyle girdiler: Seni şamarlarım Sokak hayvanları yüzünden birbirlerine böyle girdiler: Seni şamarlarım         
11:26
Kalpazanlar esnafın kabusu oldu! Yaptıkları sahte dolarlar para sayma makinesinden bile geçiyor Kalpazanlar esnafın kabusu oldu! Yaptıkları sahte dolarlar para sayma makinesinden bile geçiyor         
11:08
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı         
11:06
Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı         
11:05
İş yapamayan esnaf davullu-zurnalı 'sokak indirimi' yaptı, vatandaş düğün sandı İş yapamayan esnaf davullu-zurnalı 'sokak indirimi' yaptı, vatandaş düğün sandı         
10:26
Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti         
10:21
26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları 26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları "Ailelerinize söylerseniz evlerinizdeki cihazlardan sizi görürüm" diyerek korkutmuş         
10:03
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
Erdemir, Kümaş Manyezit'i 340 milyon dolara satın alıyor Erdemir, Kümaş Manyezit'i 340 milyon dolara satın alıyor         
09:03
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 15:24:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BALIKESİR - Zeytin üreticilerinin "yuvarlama" mesaisi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei