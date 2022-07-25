Sinan Yeniçeri, Hasan Hüseyin Işıktaş ve Doğukan Onay, fiber tekneyle 19 Temmuz'da Akçay 2'nci Köprü Mevkisinden denize açılarak yüzer şamandıraya bağlı "Never Say Never" isimli tekneye ulaşmıştı. Gece sahile dönmek isteyen Yeniçeri, Işıktaş ile Onay'ın bulunduğu fiber tekne, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye ve batmaya başlamıştı.

Yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgundan alınarak İkizçay Mahallesindeki evlerine getirilen Sinan Yeniçeri için burada helallik alındı.

Kaynak: AA

Bursa Adli Tıp Kurumu, Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'deki tekne kazasında hayatını kaybeden Sinan Yeniçeri defnedildi - Son Dakika

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