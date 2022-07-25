Balıkesir'deki tekne kazasında hayatını kaybeden Sinan Yeniçeri defnedildi - Son Dakika
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Balıkesir'deki tekne kazasında hayatını kaybeden Sinan Yeniçeri defnedildi

25.07.2022 15:13
Balıkesir'deki tekne kazasında hayatını kaybeden Sinan Yeniçeri defnedildi

Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen, ardından batan teknede kaybolduktan sonra cansız bedeni Ayvalık ilçesi açıklarında bulunan Sinan Yeniçeri, son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen, ardından batan teknede kaybolduktan sonra cansız bedeni Ayvalık ilçesi açıklarında bulunan Sinan Yeniçeri, son yolculuğuna uğurlandı.

Yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgundan alınarak İkizçay Mahallesindeki evlerine getirilen Sinan Yeniçeri için burada helallik alındı.

Daha sonra Sakal-ı Şerif Camisinde kılınan öğle namazının ardından Yeniçeri'nin cenazesi Zeytinli Mahalle Mezarlığında yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Sinan Yeniçeri, Hasan Hüseyin Işıktaş ve Doğukan Onay, fiber tekneyle 19 Temmuz'da Akçay 2'nci Köprü Mevkisinden denize açılarak yüzer şamandıraya bağlı "Never Say Never" isimli tekneye ulaşmıştı. Gece sahile dönmek isteyen Yeniçeri, Işıktaş ile Onay'ın bulunduğu fiber tekne, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye ve batmaya başlamıştı.

Onay, özel tekneyle gelen vatandaşlar tarafından kurtarılmış fakat Yeniçeri ve Işıktaş'a ulaşılamamıştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arama çalışması başlatmıştı.

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Kaynak: AA

Bursa Adli Tıp Kurumu, Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'deki tekne kazasında hayatını kaybeden Sinan Yeniçeri defnedildi - Son Dakika

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