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Son Dakika Güncel Balıkesir'e 15 Milyon liralık zeytinyağı fabrikası yatırımı - Son Dakika

Balıkesir'e 15 Milyon liralık zeytinyağı fabrikası yatırımı

6 saat önce

Balıkesir'in Havran ilçesinde bir girişimci, 15 milyon lira yatırım yaparak zeytinyağı üretim tesisi açtı.

Balıkesir'e 15 Milyon liralık zeytinyağı fabrikası yatırımı, System.String[]

Balıkesir'in Havran ilçesinde bir girişimci, 15 milyon lira yatırım yaparak zeytinyağı üretim tesisi açtı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun hibe destek programlarına katılan Nermin Gelbal Gökduman, Havran'da 8 bin metrekarelik alan üzerine 15 milyon lira yatırım yaparak zeytinyağı imalat fabrikası kurdu.

Açılışta konuşan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, girişimci kadınların desteklenmesinin gerektiğine vurgu yaparak, bu tür yatırımların ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Amacının Türk zeytinyağını dünyaya tanıtmak olduğunu dile getiren Nermin Gelbal Gökduman da 2012 yılında 800 ağaçla üretime başladıklarını dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı destekli krediler kullanarak 3 milyon lira yatırımla zeytin ağacı sayısını 12 bine çıkardıklarını ifade eden Gelbal Gökduman, "Sadece kendi zeytinliklerimizden üretim yapıyoruz. Tarladan sofraya tüm üretim süreçlerine hakim olmamız, bilinçli üretim yapmamız sonucu yüksek kalitede ürünler ürettik. Üretime başladığımız ilk yıldan itibaren ulusal ve uluslararası kalite ödüllerine layık görülen zeytinyağı üretmenin ve Türk zeytinyağlarını yurt dışında tanıtmanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Tesisin açılış törenine Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın yanı sıra Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Balıkesir TKDK İl Koordinatörü Mehmet Zahit Döğdü ve Balıkesir İl Tarım Müdür Vekili Nihat Ağan katıldı.

Balıkesir, Havran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:54 Kaynak: AA
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