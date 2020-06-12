Balıkesir Fırıncılar Odasından üyelerine dezenfektan standı desteği - Son Dakika

Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamüller İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarları Odasınca, yeni tip korornavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oda üyesi fırınlara kol basmalı el dezenfektan stantları konulmaya başlandı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, üyelere ortam dezenfektanı, kol basmalı el dezenfektanı teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balıkesir Fırıncılar Odası Başkanı Niyazi Tunç, hijyen ve temizliğin fırıncılar için çok önemli olduğunu belirtti.

Tunç, "Karesi Endüstriyel Temizlik Firmasına yaptığımız protokol sonrasında gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Unutmayalım her şeyin başı sağlık. Biz hem üyelerimizin hem de müşterilerimizin sağlığını düşünüyor, buna göre hareket ediyoruz." ifadesinde bulundu.