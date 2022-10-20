Son Dakika | BALIKESİR - Bandırma'da bir kişi kendisini dolandırıcılardan kurtaran polislere Atatürk portresi hediye etti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kişi kendisini telefon dolandırıcılarından kurtaran polislere Atatürk portresi hediye etti.
İlçede yaşayan Hayri Ekim, kendisini telefonla arayarak dolandırmaya çalışan şüpheliyi polise bildirdi.
Ekiplerin yardımıyla dolandırılmaktan kurtulan Ekim, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğünde giderek polis memurlarına Atatürk Portresi hediye etti.
Ekim, kendisine yardım eden polis memurlarına desteklerinden ötürü teşekkür etti.
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