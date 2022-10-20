Son Dakika | BALIKESİR - Bandırma'da bir kişi kendisini dolandırıcılardan kurtaran polislere Atatürk portresi hediye etti

Ekim, kendisine yardım eden polis memurlarına desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Balıkesir 'in Bandırma ilçesinde bir kişi kendisini telefon dolandırıcılarından kurtaran polislere Atatürk portresi hediye etti.

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