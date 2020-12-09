Balıkesir'in deprem riski masaya yatırıldı - Son Dakika

Balıkesir'in deprem riski masaya yatırıldı

09.12.2020 20:09

Balıkesir'in deprem riski masaya yatırıldı Balıkesir Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Fay Hatları üzerinde depremin hissedildiği Balıkesir için kentsel dönüşümü masaya yatırdıklarını söyledi.

Balıkesir'in deprem riski masaya yatırıldı

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Fay Hatları üzerinde depremin hissedildiği Balıkesir için kentsel dönüşümü masaya yatırdıklarını söyledi.

Balıkesir'de bugün çeşitli incelemeler ve ziyaretlerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde basın mensupları ile bir araya geldi. AK Parti iktidarları döneminde Balıkesir'e 30 milyar liralık eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, çevre ve şehirciliğe kadar bir çok yatırım yapıldığını ve bu yatırımları yapmaya devam edeceklerini söyleyen Bakan Kurum, kentsel dönüşüme de büyük önem verdiklerini ifade etti.

Balıkesir'in Kuzey Anadolu Fay Hatları üzerinde, depremin yaşandığı bir bölge olduğuna dikkat çeken Kurum, "Bu konuda Altıeylül, Karesi, Büyükşehir ile diğer belediyelerimizin de önceliğinin de deprem dönüşümü olması gerektiğini bugün toplantımızda tekrar vurguladık. Hazırlanan kentsel dönüşüm master planı çerçevesinde de şehrimizde dönüşmesi gereken alanları, vatandaşlarımızın rızasıyla, hızlı, yerinde, gönüllü prensipleriyle dönüştürecek adımları atacağımızı da bir kez daha ifade etmek isterim. Sağlıklı binalara biran önce Balıkesir'imizi bu anlamda kavuşturmamız gerektiği ve dönüşmesi gereken konutlarla ilgili Türkiye'de bir hedef koyduk ve bu hedef doğrultusunda da Balıkesir'de de çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda 2 bin 609 binada, 5 bin 683 bağımsız birimde riskli yapı tespiti yaptık ve bu bağımsız bölümlerden de 5 bin 100'ünün yıkımı da gerçekleştirdik. Yine bu kapsamda yaptığımız projelerimizi; hem kira yardımı, hem taşınma yardımı desteklerimiz oldu. Balıkesir'in önemli olduğunu düşündüğümüz birçok projesine, alanına bu noktada tespitler yapmak suretiyle kentsel dönüşüm projelerini de başlatacağımızı bugün ilan etmek isterim" şeklinde konuştu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı kanalıyla bugüne kadar 7 bin 400 konutun yapımını tamamlayıp vatandaşlara teslim ettiklerini söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hem alt gelir grubu hem de sosyal konut içerikli konutlarımızla vatandaşlarımız sağlam ve güvenli bir şekilde oturuyorlar. Yine 50 bin sosyal konut kapsamında devam eden projelerimizi de bitirdiğimizde Balıkesir'imizde 2023 yılına kadar 15 bin konutun inşallah yapımını tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Hem ilçelerimizde hem şehir merkezimizde bilindiği gibi daha önce ilan ettiğimiz projelerimizin çalışmaları devam ediyor" dedi.

81 ilde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi projesi hedefiyle çalışmaların sürdüğüne de dikkat çeken Bakan Kurum, "Bugüne kadar 78 ilde 50 milyon metrekare alanda 42 millet bahçemizi tamamladık ve bu kapsamda da Balıkesir'de 1,5 milyon metrekare büyüklüğünde 7 tane millet bahçesi yapıyoruz. Bugün bu millet bahçelerinden bir tanesini Çamlık bölgesindeki Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz, İller Bankası'nın ortak çalışmasıyla yürüttüğümüz millet bahçesi tamamlanmış durumdadır. 426 bin metrekarelik Çamlık'ta hakikatten şehrin merkezinde olan, herkesin ulaşabileceği ve burada faaliyet gösterebileceği, genciyle, çocuğuyla, kadınıyla, yaşlısıyla vakit geçirebileceği bir alan olarak tamamlandı. Yine İvrindi'de, Savaştepe'de, Kepsut'ta, Dursunbey'de ve Sındırgı'daki çalışmalarımızda devam ediyor, bitme aşamasına geldi. Yine İller Bankası Genel Müdürlüğümüz eliyle bugüne kadar 203 projeyi 2,5 milyar lira değerinde altyapı projeleri tamamlandı. Bu kapsamda yine hem merkezde hem de ilçelerimizde ihtiyaç duyduğumuz projeleri biz istişaresini yaptık ve 195 milyon liralık yatırımı da inşallah 2021 yılında tamamlayacağız. Yine atık su arıtma tesislerine ilişkin hem Balıkesir merkezde hem de ilçelerde ihtiyaçlara yönelik çalışmaları yürütüyoruz. Bu çalışmalar kapsamında da ihtiyaç olan yerlerde atık su arıtma tesisi kapsamında projeleri gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Balıkesir'in deprem riski masaya yatırıldı
Balıkesir'in deprem riski masaya yatırıldı
Balıkesir'in deprem riski masaya yatırıldı
Balıkesir'in deprem riski masaya yatırıldı

Murat Kurum, Balıkesir, Deprem, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'in deprem riski masaya yatırıldı - Son Dakika


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