Yangın bölgesinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Arazinin engebeli ve çalılarla kaplı olmasından dolayı orman işletme şefliğinden arazöz takviyesi istendi. Bahçenin yazlık evlere yakın olmasından dolayı ekipler, alevlerin çevreye sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

Kaynak: AA

Balıkesir, İtfaiye, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de meyve bahçesinde çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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