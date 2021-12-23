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BALIKESİR - "Fidancı köyü" Afrika'ya da ihracata başladı - Son Dakika

BALIKESİR - "Fidancı köyü" Afrika'ya da ihracata başladı

23.12.2021 11:08

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı olan ve "fidancı köy" olarak bilinen kırsal Sahil Yenice Mahallesi ile çevresinde yetiştirilen ceviz fidanları, Avrupa ve Asya'dan sonra Afrika'ya da ihraç ediliyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı olan ve "fidancı köy" olarak bilinen kırsal Sahil Yenice Mahallesi ile çevresinde yetiştirilen ceviz fidanları, Avrupa ve Asya'dan sonra Afrika'ya da ihraç ediliyor.

Yılda yaklaşık 10 milyon sertifikalı fidanın üretildiği, bunlardan 6 milyonunun yurt dışına satıldığı bölgede, hasat döneminde sökülerek sertifikalandırılan ceviz fidanlarının sevkiyatı sürüyor.

Son yıllarda talebin artması ve arazilerin yetersiz kalması nedeniyle civardaki bazı mahallelerde tarım alanı kiralayan yetiştiriciler, bu yıl ilk kez bir Afrika ülkesine ürün gönderdi.

Mahallenin muhtarı Nuri Varlık, AA muhabirine, geçen yıl 33 ülkeye ihracat yapıldığını, Avrupa'ya yaklaşık 3,5 milyon fidan satıldığını söyledi.

Bu sene daha çok Asya ülkelerine satış yaptıklarını belirten Varlık, "2018 yılında kendi imkanlarımızla Çadlı yetkililere ceviz fidanıyla ilgili seminer vermiştik. Bunun ardından 80 bin adet olarak ilk sevkiyatımızı yapıyoruz. Bu dönemde bitkiler uykuya yatıyor, bu nedenle de ihracatımız bu dönem başlıyor. Yüklediğimiz fidanlar önce Azerbaycan'a, oradan da Çad'a sevk edilecek." dedi.

????Doku kültürü laboratuvarı kurulacak

Varlık, Sahil Yenice'de ceviz fidanı üretiminin 30 yılı aşkın süredir devam ettiğini, fidanların Tarım ve Orman Bakanlığından onaylı ve sertifikalı olduğunu dile getirerek, "Avrupa'nın ülkemizden talep ettiği doku kültürü laboratuvarını kurmak için Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Sahil Yenice Mahallesi halkı ve üreticiler olarak komisyon kurarak çalışma başlattık. Laboratuvar en kısa zamanda kurulabilirse daha kaliteli ceviz fidanı üretmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Varlık, şu anda Türkiye'nin ceviz fidanı üretiminin yüzde 90-95'inin Sahil Yenice'de yapıldığını, dünya ölçeğinde de yüzde 3'lük paya sahip olduklarını söyledi.

Üretimde daha başarılı olmak istediklerini kaydeden Varlık, "Meraların ormanlara nakledilmesi için girişimlerde bulunduk. 3 bin-3 bin 500 dönüm arazinin ağaçlandırılarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamasını hedefliyoruz. Bu arazide 10 yıl sonra ağaç başına 1000 liradan yaklaşık 3 bin ceviz fidanı ekonomiye ciddi katkı sağlayacaktır." dedi.

Çakıl Mahallesi Muhtarı Emrah Parlak da bölgenin topraklarının çok verimli olduğuna dikkati çekti.

Ceviz fidanı ihracatıyla ekonomik kalkınmaya katkıda bulunduklarını belirten Parlak, "Köy olarak üretimimiz genelde meyve üzerine. Kiraz ve kestane ağırlıklı üretim yapıyoruz. Bunun dışında ceviz fidanı üretimine de başladık. Ceviz fidanı üretiminde Sahil Yenice, Erikli ve Çakıl mahallelerimizde büyük bir başarı sağladık." ifadelerini kullandı.

BALIKESİR - Fidancı köyü Afrika'ya da ihracata başladı
BALIKESİR - Fidancı köyü Afrika'ya da ihracata başladı
BALIKESİR - Fidancı köyü Afrika'ya da ihracata başladı
BALIKESİR - Fidancı köyü Afrika'ya da ihracata başladı

Balıkesir, Afrika, Ceviz, Asya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - 'Fidancı köyü' Afrika'ya da ihracata başladı - Son Dakika


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