Son Dakika Haberleri: Balıkesir'in Gönen İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı İbrahim...

Balıkesir'in Gönen İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı İbrahim...

3 saat önce

Balıkesir'in Gönen ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı İbrahim Palaz kazandı.

Balıkesir'in Gönen İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı İbrahim..., System.String[]
Balıkesir'in Gönen ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı İbrahim Palaz kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, İbrahim Palaz 24 bin 976, AK Parti adayı Erdinç Odabaşı 17 bin 708, DP adayı Yılmaz Akıncı bin 184 oy aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:57 Kaynak: AA

İbrahim Palaz, Cumhuriyet Halk Partisi, Gönen, Balıkesir, Güncel
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