Balıkesir'in Gönen İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı İbrahim...
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı İbrahim Palaz kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:57 Kaynak: AA
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