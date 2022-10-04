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Geçen hafta Çandarlı Körfezi'ne dökülen Bakırçay'daki balık ölümleri yöre halkında endişe yaratmıştı. Tarımsal sulamada kullanılan Bakırçay'daki balık ölümlerine ilişkin araştırma sürürken bu kez yakın bir bölge olan Dikili'nin Deliktaş Mahallesi'ndeki sulama göletinde de balık ölümleri tespit edildi. Kefal, sazan, levrek cinsi ölü balıklar göletin yüzeyini kapladı.

Balıkesir 'in güneyindeki Ömer Dağı'ndan doğup İzmir 'in Dikili ilçesinde Çandarlı Körfezi'ne dökülen Bakırçay'da geçen hafta yaşanan toplu balık ölümlerinin ardından bu kez de aynı bölgede bir sulama göletinde balık ölümleri görüldü. Dikili'nin Deliktaş Mahallesi'ndeki sulama göletinde görülen balık ölümleri yurttaşları tedirgin etti.

Kaynak: ANKA

Balıkesir, Çandarlı, Dikili, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakırçay'ın Ardından Bu Kez de Dikili'deki Sulama Göletinde Balık Ölümleri Görüldü - Son Dakika

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