Ahbap Derneğinin sahiplendiği boğa İzmir'e getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ahbap Derneğinin sahiplendiği boğa İzmir'e getirildi

05.08.2022 22:13
Ahbap Derneğinin sahiplendiği boğa İzmir'e getirildi

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçtıktan 25 gün sonra yakalanan kurbanlık inek, sanatçı Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Platformunca satın alınarak İzmir'deki barınağa getirildi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçtıktan 25 gün sonra yakalanan kurbanlık inek, sanatçı Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Platformunca satın alınarak İzmir'deki barınağa getirildi.

Kırsal İsaalan Mahallesi Muhtarı Ramazan Kocabıyık'ın, Kurban Bayramı'nın birinci günü sabah saatlerinde, Yenice Mahallesi'nde kaçan kurbanlık ineği 25 gün sonra yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Kayaeli Mahallesi'nde bulundu.

Kocabıyık'ın ineği oğlunun düğününde keseceğini söylemesi üzerine Ahbap Derneği, hayvanı sahiplenmek için harekete geçti.

Ramazan Kocabıyık ile iletişime geçen Ahbap Derneği ineği satın aldı.

Dernekçe sahiplenilen inek, daha önce de Rize'nin İyidere ilçesinde, 2018'de Kurban Bayramı'nın birinci günü kurban pazarından kaçıp denize atlayan ve Trabzon'un Sürmene ilçesinde bulunmasının ardından yine Ahbap Derneği tarafından sahiplenilerek İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Angels Farm Sanctuary - Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na getirilen boğa Ferdinand'ın yanına getirildi.

Çiftlik yöneticisi Sibel Çakır, AA muhabirine, dün gece getirilen ineğe "Reyhan" ismini verdiklerini söyledi.

Çakır şöyle konuştu:

"Dağlar kızı Reyhan geldi. Reyhan en sonunda sahibi tarafından yakalanıp 1 hafta sonra kesileceği ilan edildiğinde sevgili Haluk Levent kendisine ulaştı. 30 bin liraya satın alınarak yine Haluk Levent'in aracılığıyla kurtartılan diğer arkadaşlarının, Ferdinand'ın, Moritos'un, Karakız'ın ve Ferdi'nin yanına geldi. Bundan sonra hayatı boyunda hiçbir şekilde kesilme korkusu, herhangi bir darp korkusu, aç kalma korkusu yaşamayacağı Angels Farm'a geldi. Çok ciddi travması var, herkese saldırma eğiliminde. Çünkü kimseye güvenmiyor ve korkuyor. Biz onun korkularını sevgiye dönüştürerek yaşadığı travmaları unutturacağız."

YORUMLAR
500
Ahbap, kesimden kaçıp 25 gün sonra yakalanan kurbanlığı satın aldı (2) Ahbap, kesimden kaçıp 25 gün sonra yakalanan kurbanlığı satın aldı (2) Kurban Bayramı'nda kaçtıktan 25 gün sonra yakalanan ineği 'Ahbap' satın aldı Kurban Bayramı'nda kaçtıktan 25 gün sonra yakalanan ineği 'Ahbap' satın aldı
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Haluk Levent, İzmir, Ahbap, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahbap Derneğinin sahiplendiği boğa İzmir'e getirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:54 Lucas Torreira'dan, Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle! Beğendiği paylaşım transfer ihtimalini güçlendirdi
21:47 8 kişilik dürüm ayran fiyatını gören Mustafa Sarıgül tepki gösterdi: Bu nasıl bir şey
21:03 Cristiano Ronaldo'dan taraftarı heyecanlandıran hareket! "Come to Galatasaray" yorumunu beğendi
20:31 Türk araştırmacıların çalışması umut vadediyor! Kanserli hücreyi yok edecek ilaç çalışması tüm hızıyla sürüyor
20:24 Soçi'de yapılan Erdoğan-Putin zirvesinden sonra ortak bildiri: Suriye'de tüm terör örgütlerine karşı dayanışma içinde mücadele edilecek
20:04 Süper Lig'de sezonun ilk golü atıldı! Kornerden gelen topa enfes vurdu
19:49 UEFA, Putin tezahüratlarının yapıldığı Dinamo Kiev karşılaşması için Fenerbahçe'ye ceza kesti
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in görüşmesi sona erdi!
19:09 Galatasaray, Dries Mertens'i renklerine bağlamaya çok yakın!
18:39 Kaldırımda skuter süren şahıs kesilen cezaya tepki gösterdi: Polislerin canları sıkıldı, bize ceza yazdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 22:13:42. #1.13#
SON DAKİKA: Ahbap Derneğinin sahiplendiği boğa İzmir'e getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement