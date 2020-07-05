Balıkesir'in lavantası, Isparta'nın gülüne rakip oldu - Son Dakika

Balıkesir'in lavantası, Isparta'nın gülüne rakip oldu

Balıkesir'in lavantası, Isparta'nın gülüne rakip oldu Sındırgı'nın lavanta bahçesine vatandaşlardan büyük ilgi Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde belediye tarafında oluşturulan lavanta bahçesine İzmir, Balıkesir, çevre iller ve Sındırgılı vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Balıkesir'in lavantası, Isparta'nın gülüne rakip oldu

Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada aranan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor

Sındırgı'nın lavanta bahçesine vatandaşlardan büyük ilgi

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde belediye tarafında oluşturulan lavanta bahçesine İzmir, Balıkesir, çevre iller ve Sındırgılı vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Son yıllarda Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin lavanta ekimini teşvik etmesi Balıkesir'i lavanta ve lavantadan çıkarılan yağlar bakımından Isparta'da üretilen güle rakip olacak gibi görülüyor.

Sındırgı Belediyesi Çaygören mevkiinde 4 yıl önce oluşturduğu lavanta bahçesinde lavantalar kokusunun metini duyan vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor. Doğa fotoğrafçıları ve vatandaşlar lavantalar arasında günü fotoğraflayarak, ölümsüzleştiriyorlar. Lavanta bahçesine Sındırgı'dan atlarına binerek gelen vatandaşlar lavanta bahçesine hayran kaldılar.

Lavanta bahçesini gezen Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, lavanta üretiminde Sındırgı'nın önemli bir üretim bahçesini olacağını belirterek, "Lavanta bahçemiz Çaygören sınırları içinde. 6 dönümlük tarlayı 4 yıl önce ekmiştik. 2-3 yıldır lavanta üretimi daha güzel bir duruma geldi. Ama insanları görüyorum, seviyorlar bu işi . Lavanta bahçesinde fotoğraflar çektiriyorlar. Gelin ve damatlar fotoğraf çektiriyorlar ve çok hoş bir görüntü oluşturuyor. Ama sizden ricamız gelin fotoğrafınızı çektirin hatıra olarak bir kaç dal alın ama zar ar vermeyin doğa bizim lütfen zarar vermeyin" dedi.

Lavanta bahçesini gezen vatandaşlarda yaptıkları açıklamalarda şu ifadelere yer verdi. "Lavanta tarlasını ziyarete geldik güzel Sındırgı'mızı daha da güzelleştirmiş. Hem fotoğraf çekilmek için hem hatıra için geldik çok güzel beğendim. Evet ortam çok güzel burası çok güzelmiş. Gezmeye geldik" dedi. Mehmet Eryılmaz'da yaptığı açıklamada, "Sındırgılıyım uzun yıllar dışarda kaldım. 6 ay kadar önce Bigadiç'e geldim buraların güzel olması çocuklarımız için iyi çocuğumuzun da doğum günü öncesi kutlama yapalım dedik"

Balıkesir, Sındırgı, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 10:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'in lavantası, Isparta'nın gülüne rakip oldu - Son Dakika

Son Dakika

12:43 İstanbul'a usulsüz taşınan yüzlerce kilogram tulum peynirine el konuldu 12:00 İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü 11:25 Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor 11:02 Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var 09:41 Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti 21:58 Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi 21:41 Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın 15:29 Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz 15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 15:24 Hababam Sınıfı filmi gerçek oldu: Kimya laboratuvarındaki patlamada 2 öğretmen yaralandı 13:41 "Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 09:50 Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor 09:19 30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
15:51
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor
15:18
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
15:15
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
15:12
Cristiano Ronaldo, 1960/61 sezonundan beri Juventus'ta bir sezonda 25 gol atan ilk futbolcu oldu
14:55
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı
14:52
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
14:29
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
13:50
Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi
13:46
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
13:35
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 16:31:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'in lavantası, Isparta'nın gülüne rakip oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]