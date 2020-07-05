Balıkesir'in lavantası, Isparta'nın gülüne rakip oldu - Son Dakika

Balıkesir'in lavantası, Isparta'nın gülüne rakip oldu

Sındırgı'nın lavanta bahçesine vatandaşlardan büyük ilgi

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde belediye tarafında oluşturulan lavanta bahçesine İzmir, Balıkesir, çevre iller ve Sındırgılı vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Son yıllarda Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin lavanta ekimini teşvik etmesi Balıkesir'i lavanta ve lavantadan çıkarılan yağlar bakımından Isparta'da üretilen güle rakip olacak gibi görülüyor.

Sındırgı Belediyesi Çaygören mevkiinde 4 yıl önce oluşturduğu lavanta bahçesinde lavantalar kokusunun metini duyan vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor. Doğa fotoğrafçıları ve vatandaşlar lavantalar arasında günü fotoğraflayarak, ölümsüzleştiriyorlar. Lavanta bahçesine Sındırgı'dan atlarına binerek gelen vatandaşlar lavanta bahçesine hayran kaldılar.

Lavanta bahçesini gezen Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, lavanta üretiminde Sındırgı'nın önemli bir üretim bahçesini olacağını belirterek, "Lavanta bahçemiz Çaygören sınırları içinde. 6 dönümlük tarlayı 4 yıl önce ekmiştik. 2-3 yıldır lavanta üretimi daha güzel bir duruma geldi. Ama insanları görüyorum, seviyorlar bu işi . Lavanta bahçesinde fotoğraflar çektiriyorlar. Gelin ve damatlar fotoğraf çektiriyorlar ve çok hoş bir görüntü oluşturuyor. Ama sizden ricamız gelin fotoğrafınızı çektirin hatıra olarak bir kaç dal alın ama zar ar vermeyin doğa bizim lütfen zarar vermeyin" dedi.

Lavanta bahçesini gezen vatandaşlarda yaptıkları açıklamalarda şu ifadelere yer verdi. "Lavanta tarlasını ziyarete geldik güzel Sındırgı'mızı daha da güzelleştirmiş. Hem fotoğraf çekilmek için hem hatıra için geldik çok güzel beğendim. Evet ortam çok güzel burası çok güzelmiş. Gezmeye geldik" dedi. Mehmet Eryılmaz'da yaptığı açıklamada, "Sındırgılıyım uzun yıllar dışarda kaldım. 6 ay kadar önce Bigadiç'e geldim buraların güzel olması çocuklarımız için iyi çocuğumuzun da doğum günü öncesi kutlama yapalım dedik"