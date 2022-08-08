EŞİNİ ÖLDÜRÜP, YAŞAMINA SON VEREN KOCA NOT BIRAKMIŞ - Son Dakika
Üye Girişi

EŞİNİ ÖLDÜRÜP, YAŞAMINA SON VEREN KOCA NOT BIRAKMIŞ

08.08.2022 15:26

BALIKESİR'in Marmara ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Susenber Özdemir'i (43) tabanca ile öldürdükten sonra yaşamına son veren Dursun Özdemir'in (57), olaydan önce not bıraktığı ortaya çıktı.

BALIKESİR'in Marmara ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Susenber Özdemir'i (43) tabanca ile öldürdükten sonra yaşamına son veren Dursun Özdemir'in (57), olaydan önce not bıraktığı ortaya çıktı. Özdemir'in yazdığı notta eşini kendisini aldatmakla suçladığı öğrenildi. Çiftin geçen yıl nikah kıyarak ikinci evliliklerini yaptıkları belirtilirken, Dursun Özdemir'in Sinop'ta, Susenber Özdemir'in ise Iğdır'da toprağa verileceği bildirildi.

Olay, ilçenin Saraylar Mahallesi'nde, geçen cumartesi günü meydana geldi. Dursun Özdemir, mermer ocağında işe başlayan boşanma aşamasındaki eşi Susenber Özdemir'in yanına gitti. İkili burada tartıştı. Çıkan kavgada Dursun Özdemir tabanca ile eşini öldürdükten sonra, aynı silahla kendini vurdu. Gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Dursun Özdemir, burada hayatını kaybetti. Çiftin cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

4 YIL BİRLİKTELİKTEN SONRA EVLENDİLER

Saraylar Mahallesi'ndeki mermer ocaklarında kamyon şoförü olarak çalışan Dursun Özdemir, kendisi gibi eşinden boşanan Susenber Özdemir ile 4 yıl birlikte yaşadıktan sonra geçen sene 24 Eylül'de, nikah yaparak evlendi. Kıskançlık ve geçimsizlik nedeniyle tartışmalar yaşadıkları belirtilen çift, bir süre önce boşanmaya karar verdi. Bu kararın ardından Susenber Özdemir başka bir eve taşındı.

MUTFAKTAKİ TARTIŞMADA ÖLDÜRDÜ

Eşinin bir mermer atölyesinde aşçı olarak işe başladığı bilgisini alan Dursun Özdemir, buraya gitti. Mutfakta yemek yapan Susenber Özdemir ile Dursun Özdemir tartışmaya başladı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Dursun Özdemir, tabancayla eşini öldürdü, sonra aynı silahla kendini vurdu. Ağır yaralanan Özdemir kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cesetleri Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Dursun Özdemir'in cenazesi bugün, yapılan otopsi sonucu Sinop'ta toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Susenber Özdemir'in cenazesi Iğdır'da toprağa verilecek. Bu arada, Dursun Özdemir'in olay öncesi yazdığı belirlenen notta eşinin kendisini aldattığını öne sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. (DHA)

YORUMLAR
500
Turist akınına uğrayan Avşa Adası'nda nüfus 60 kat artınca, içme suyu denizden karşılanmaya başladı Turist akınına uğrayan Avşa Adası'nda nüfus 60 kat artınca, içme suyu denizden karşılanmaya başladı Eşini öldürüp, yaşamına son veren koca not bırakmış Eşini öldürüp, yaşamına son veren koca not bırakmış
Kaynak: DHA

Dursun Özdemir, Marmara, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EŞİNİ ÖLDÜRÜP, YAŞAMINA SON VEREN KOCA NOT BIRAKMIŞ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon sinyali: Suriye'de güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğiz
14:51 Sevilla, Nelsson için kesenin ağzını açtı! Galatasaray'a 18 milyon euro önerdiler
14:31 Ankara'da bir esnaf, 50 Suriyeliyi kaçak çalıştırdığını itiraf etti: Bunlara haftalık bin lira veriyorum, aç oldukları için mecbur çalışıyorlar
14:25 Melih Gökçek, gazeteciye arkadan saldıran şüphelinin koruması olmadığını öne süren Cemal Enginyurt'a tepki gösterdi: Kıvırma, erkek ol
14:17 2 yıl önce kansere yenik düşen spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatı belgesel oluyor
14:20 Usta tiyatrocu Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı: Doya doya baba diyemedim
14:17 Madrigal'in gitaristi Ceyhun Kaan Karakaş'tan 84 milyon dinlenen şarkılarıyla ilgili büyük itiraf
13:02 Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Fırsatçılığı bitireceğiz" diyerek duyurdu! Sıfır araçlara ikinci el satış yasağı getiriliyor
14:00 Meral Akşener'in başdanışmanı Aytun Çıray, "Deniz Baykal öldü" paylaşımını sildi: Çok özür dilerim
13:47 Büyükçekmece'de denize giren iki grup arasında kavga çıktı! Yumrukların havada uçuştuğu anlar kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 15:40:12. #1.12#
SON DAKİKA: EŞİNİ ÖLDÜRÜP, YAŞAMINA SON VEREN KOCA NOT BIRAKMIŞ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement