Gaziler anısına 1336 metrelik Çataldağ'a Türk bayrağı astılar - Son Dakika
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Gaziler anısına 1336 metrelik Çataldağ'a Türk bayrağı astılar

19.09.2022 11:10

Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki Off-Road tutkunları, 19 Eylül Gaziler Günü anısına 1336 metrelik Çataldağ'a Türk bayrağı astı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki Off-Road tutkunları, 19 Eylül Gaziler Günü anısına 1336 metrelik Çataldağ'a Türk bayrağı astı.

SUS-OFF Off-Road Kamp Doğa Bisiklet ve Motor Sporları Derneği sporcuları, Susurluk sınırları içinde yer alan Çataldağ'da Türk bayrağını göndere çekmek için çalışma başlattı.

Kurumlardan gerekli izinleri alan dernek başkanı Sefa Turhan ve ekibi, 9 metrelik bayrak direğiyle birlikte Çataldağ'ın 1100 metre yükseklikteki "Yelkenli Kaya" mevkisine taşımak için araçlarıyla zorlu bir yolculuk yaptı. Ekip daha sonra direği halatlar yardımıyla kayanın en üst noktasına çıkarttı.

19 Eylül Gaziler Günü anısına yapılan bu çalışmanın ardından doruğa getirilen 6 metrekarelik Türk bayrağının göndere çekilmesi için tören düzenlendi.

Çok sayıda vatandaşın da katıldığı merasimde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı, göndere çekildi.

Bölgenin doğal manzarasıyla da bütünleşen Türk bayrağı dron ile görüntülendi. Bayrağın göndere çekilmesinin ardından katılımcılar bol bol fotoğraf çektirdi.

"Bir bayrak altında olmayı seviyoruz"

Susurluk Kaymakamı Muammer Köken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çataldağ'ın zirvesinde 19 Mayıs'ta geniş katılımlı bir yürüyüş planladıklarını söyledi.

Her törende bölgede etkinlikler düzenlemek istediklerini belirten Köken, "Şairin de 'Yeryüzünde yer beğen seni oraya dikeyim' dediği gibi biz de yeryüzünde yer beğendik, en güzel yeri de burayı bulduk, buraya diktik. Nice güzel zamanlarda dalgalanması dileğiyle." diye konuştu.

SUS-OFF Off-Road Kamp Doğa Bisiklet ve Motor Sporları Derneği Başkanı Sefa Turhan da direği araçlarını kullanamadıkları için zirveye halat yardımıyla çıkardıklarını dile getirdi.

Daha sonra jeneratörü getirdiklerini anlatan Turhan, "Fatih Sultan Mehmet misali direği zirveye çıkarttık, zor oldu ama direğin deliklerini delmek daha zor oldu. Mutluyuz, gururluyuz." dedi.

Mustafakemalpaşa Kırmasti Off-Road Kulübü üyesi Cengizhan Bedir de programa üyelerle birlikte katıldıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Çataldağ'ın iki ilçenin buluşma noktası olduğunu ifade eden Bedir, şöyle konuştu:

"Burada zirveye çıkıp dostlarımızla buluştuğumuzda mutlu olduğumuz bir yer. Buraların tabiat alanlarının insanlara kazandırılması için yapılan çalışmalar bizi çok mutlu ediyor. Dağın tepesinde de olsa bir bayrak altında olmayı seviyoruz. Bu da bizim birlik ve beraberliğimizi gösteriyor, Allah bozmasın. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Etkinliğe, Mustafa Kemalpaşa Enduro Grubu, Karacabey Off-Road Grubu, Susurluk Sud-Off Ofroad Derneği üyeleri, Susurluk Bisiklet Grubu, Susurluk İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Coşkun Kurt, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çatak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Akoğlan, Orman Bölge Şefi Mustafa Bilgin, İlçe Tarım Müdürü İsmail Göçer, Tedaş İşletme Şefi Doğan Aslan ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

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Kaynak: AA

19 Eylül Gaziler Günü, Balıkesir, Susurluk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziler anısına 1336 metrelik Çataldağ'a Türk bayrağı astılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziler anısına 1336 metrelik Çataldağ'a Türk bayrağı astılar - Son Dakika
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