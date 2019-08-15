Balıkesir tarım ve hayvancılık kenti olmaya devam edecek

Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Kurtuluş Candan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayının İlk Toplantısında "Balıkesir'in Tarımsal Yapısı ve Tarımsal Yatırım" konularında sunum yaptı.

Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Kurtuluş Candan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayının İlk Toplantısında "Balıkesir'in Tarımsal Yapısı ve Tarımsal Yatırım" konularında sunum yaptı.



Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda gerçekleşen sunum, Türkiye'yi Doyuran, Yatırımın Bereketlendiği Şehir Balıkesir'de çalışmaları devam eden Koyunculuk TDİOSB, Mandacılık TDİOSB, Jeotermal Seracılık TDİOSB projeleri hakkında verilen bilgiler ile devam etti.



İl Müdürü Kurtuluş Candan Balıkesir tarımının dünü, bugünü ve yarınını konu alan sunumunda, Balıkesir'in tarım ve hayvancılık konularında yatırımın merkezi olması için İl Müdürlüğü olarak yapılan çalışmaları anlatarak bu konuda meclisten destek istedi.



"Balıkesir tarım ve hayvancılıkta lider illerden birisi"



Tarım ve hayvancılığın Balıkesir için önemine vurgu yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Kurtuluş Candan, Balıkesir'deki hayvan varlıklarını değerlendirdi. Candan, "Balıkesir'imiz tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin önde gelen illeri arasında yerini alıyor. İlimizde 543 bin 302 büyükbaş, 1 milyon 189 bin 854 küçükbaş, 26 milyon 160 bin 569 Broiler tavuk, 6 milyon 868 bin 436 yumurtacı tavuk ve 172 bin 881 adet de arı kovanı bulunuyor. Bununla birlikte ilimizde 714 bin 119 ton süt üretimi, 325 bin 829 ton tavuk eti üretimi, 47 bin 601 ton kırmızı et üretimi, 3 bin 261 ton da bal üretimi gerçekleşmektedir. İlimizde 1 milyar 85 milyon 171 adet de yumurta üretimi bulunmaktadır. Balıkesir'de büyükbaş süt üretimi yıllık 668 bin 231 tonla Türkiye'de dördüncü sırada, 1 milyar 85 milyon 171 adet yumurta üretimiyle dördüncü sırada, 2 bin 618 ton bal üretimiyle yedinci sırada, 2bin 693 ton manda sütü üretimiyle sekizinci sırada, 45 bin 888 ton küçükbaş süt üretimiyle de Türkiye genelinde 14'üncü sırada yer almaktadır" diye konuştu.



"Hangi ilçede ne yetişir bunun planlamasını yaptık"



Balıkesir'de hayvancılık ve tarımın geliştirilmesi yönünde yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler veren Tarım ve Orman İl Müdürü Kurtuluş Candan, "İlimizde yaptığımız planlamayla küçükbaş yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, meyve yetiştiriciliği yapılacak ilçelerimizi tespit ettik. Yapılacak planlamayla ilçelerimize göre yoğunluğu tespit edip, üretimi bu şekilde artırmayı düşünüyoruz. Örnek verecek olursak küçükbaş yetiştiriciliği Altıeylül, Karesi, İvrindi, Sındırgı, Dursunbey, Balya, Kepsut ve Savaştepe ilçelerinde ağırlık verilebilir. Yaptığımız planlamayla hangi ilçelerimizde hangi meyve ve sebzelerin üretilebileceği konusunda da öngörülerimiz var" dedi.



"Üretime her zaman destek veriyoruz"



Balıkesir'i bir bütün olarak ele alarak tarımsal ve hayvansal üretimi artırmayı hedeflediklerini de kaydeden Tarım ve Orman İl Müdürü Kurtuluş Candan, artacak üretimle birlikte ihracat oranlarının da yükseleceğini kaydetti. Candan sunumunda Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapacakları çalışmalarla çiftçiye ve üreticiye destek olarak üretimin artırılması konusunda destek olacaklarını ifade etti. Candan, "Bakanlığımız tarafından tarımsal ve hayvansal üretimin artması yönünde verdiği teşviklerden çiftçilerimizin yararlanması için çaba gösteriyoruz. Balıkesir'de özellikle termal seracılık konusunda büyük bir potansiyel var. Termal sera kurmak için ilgili yerlere başvuru sayılarında ciddi oranda artış var. Özellikle Sındırgı, Bigadiç, Altıeylül Pamukçu bölgesinde termal sera kurularak katma değeri yüksek ürünler elde edilerek, üreticimizin daha çok kazanç elde etmesi sağlanabilir" diye konuştu.



"Hayvancılık İhtisas OSB'ler kurulabilir"



Hayvancılığı geliştirme projeleri kapsamında il genelinde Koyunculuk Tarıma Dayalı İhtisas OSB, Mandacılık Tarıma Dayalı İhtisas OSB konusunda da çalışmalarının bulunduğunu belirten Kurtuluş Candan, "Balıkesir'deki hayvansal üretimin artması yönünde bakanlığımızın da desteklediği bazı projeler var. Balıkesir'de Koyunculuk Tarıma Dayalı İhtisas OSB ile Mandacılık Tarıma Dayalı İhtisas OSB kurularak hem üretim hem de tüketimin artırılması sağlanabilir. Bu tür OSB'ler kurulduğu takdirde üreticimiz de daha fazla kazanç elde ederek tarımdan ve üretimden kaçmamış olur. Bununla ilgili olarak da çalışmalarımız var. Koyunculuk TDİOSB'yi Balıkesir Hayvan Pazarı'nın hemen yanında, Mandacılıkla ilgili olanı da manda yetiştiriciliğinin yoğun olduğu kırsal mahallelerimizde yapılmasını düşünüyoruz" dedi. - BALIKESİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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