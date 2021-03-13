Balıkesir Valisi Şıldak: Hastalık hızlı bir şekilde yükseliyor - Son Dakika

BALIKESİR Valisi Hasan Şıldak, kentte vaka sayısının hızlı bir şekilde yükseldiğini belirterek, "Artık bütün ilçelerimizde yoğun vaka var. Yüksek bir vaka sayısından bahsedebiliriz. Bandırma bölgemizde, kuzeyde başlayan yoğunluk ilimizin tamamına yayıldı. Bu yayılma sanayi kuruluşlarıyla başladı. Bazı noktalardaki yaptığımız testler yüzde 70'inin mutasyonlu olduğunu gösteriyor. Bu kadar yüksek mutasyon oranı, hızlı yayılmayı beraberinde getiriyor" dedi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, il genelinde yapılan koronavirüs denetimlerine katıldı. Altıeylül ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nde denetim yapan Vali Şıldak, esnaf ve vatandaşlara alınan tedbirlere uyulması yönünde hatırlatmalarda bulundu. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini belirten Vali Şıldak, evlerinin bahçesinde oynayan çocuklara da maskelerini çıkarmadıkları için oyuncak hediye etti.

NİŞANA KATILAN 35 KİŞİYE KORONAVİRÜS BULAŞTIGeçtiğimiz hafta evde yapılan bir nişana katılan 35 kişiye koronavirüs bulaştığını belirten Vali Hasan Şıldak, ev sahibine hem idari hem adli işlem yapıldığını belirtti. Tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşların eski normal hayatlarına devam ettiğini, bunun da salgının yayılmasına neden olduğunu kaydeden Şıldak, toplu etkinliklerden uzak durulmasını istedi. Vali Şıldak sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Hastalık hızlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Durmadığı gibi yükseliş devam ediyor. Artık bütün ilçelerimizde yoğun vaka var. Yüksek bir vaka sayısından bahsedebiliriz. Bandırma bölgemizde, kuzeyde başlayan yoğunluk İlimizin tamamına yayıldı. Bu yayılma sanayi kuruluşlarıyla başladı. Bazı noktalardaki yaptığımız testler yüzde 70'inin mutasyonlu olduğunu gösteriyor. Bu kadar yüksek mutasyon oranı, hızlı yayılmayı beraberinde getiriyor. Öte yandan vaka artışı, bir önceki tırmanış döneminde olduğu kadar hastanelere yük getirmedi. Gerek servis, gerek yoğun bakımlarda şu an için ilimizde bir sıkıntı yok."