Kazdağları'nda yaşayan yılkı atları doğal ortamlarında görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kazdağları'nda yaşayan yılkı atları doğal ortamlarında görüntülendi

08.08.2022 11:03
Kazdağları'nda yaşayan yılkı atları doğal ortamlarında görüntülendi

Balıkesir ve Çanakkale il sınırları içinde yer alan Kazdağları'nda yaşayan yılkı atları doğal ortamlarında görüntülendi.

Balıkesir ve Çanakkale il sınırları içinde yer alan Kazdağları'nda yaşayan yılkı atları doğal ortamlarında görüntülendi.

Kazdağları'nda doğal yaşam alanlarında sürü halinde yaşayan yılkı atları, Hanlar ve Kumluca mevkisi yakınlarında otlarken kameralara yansıdı.

Kendi başlarına insanlardan uzak bölgelerdeki alanlarda yaşayan yılkı atları, parlak tüyleri ve bakımlı halleriyle dikkati çekiyor.

Dört mevsim bölgedeki fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çeken atlar, zaman zaman objektiflere yansıyor.

Doğa fotoğrafçısı İrfan Kolçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazdağları bölgesinde sınırlı sayıda yılkı atı bulunduğunu ve tüm yıl boyunca bütün bölgeyi dolaştıklarını bildirdi.

Yıllardır Kazdağları'nın fauna ve florasını fotoğrafladığını ifade eden Kolçak, "Nadir gördüğümüz yılkı atları da bu bölgelerde yaşıyor. Birkaç bölgede yılkı atı var. Bunları gördüğüm yerde de mutlaka fotoğraf kadrajıma almaya çalışıyorum. Kadraja ayrı bir güzellik veriyor." dedi.

Doğa fotoğrafçısı Sevcan Talaz da 8 yılı aşkındır yürüyüş grubuyla bu bölgelerde her yeri gezdiklerini belirterek, "Bölgede çok gördüğümüz hayvanlar var, harika doğa görselleri de var ama yılkı atlarına maalesef çok az rastlayabiliyoruz. Rastladığımda da mutlaka fotoğraf karesine alıyorum." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Çanakkale'de kamyon şarampole uçtu: 2 yaralı Çanakkale'de kamyon şarampole uçtu: 2 yaralı Tarım ve Orman Bakanlığı Kazdağları Milli Parkı'nı mercek altına aldı Tarım ve Orman Bakanlığı Kazdağları Milli Parkı'nı mercek altına aldı
Kaynak: AA

Çanakkale, Balıkesir, Kaz Dağı, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazdağları'nda yaşayan yılkı atları doğal ortamlarında görüntülendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:52 AK Parti kararsızları kazanma peşinde! Ücretli ve emeklileri rahatlatacak hamleler gelebilir
10:49 MasterChef'in jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun giydiği kıyafetler sosyal medyada gündem oldu
10:56 Gram altın güne yükselişle başladı! İşte altın fiyatlarında son durum...
10:32 Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola'dan Türkiye karşıtı sözler: Onlara karşı daha sert bir pozisyon alınması için oybirliğine varılmalı
10:31 AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak! Masada 4 konu var
10:19 Rekabet Kurulu, ikinci el araç alım-satımı yapan 4 büyük şirkete soruşturma açtı: Bulgular ciddi ve yeterli
10:05 MSB duyurdu! Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
09:56 5 ay boşanan Petek Dinçöz nişanlandı: Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın
09:28 Fenerbahçe sezonu Ümraniyespor maçıyla açıyor! İşte muhtemel 11'ler...
09:27 İş insanı Önder Öztarhan'dan ayrılan Aslı Enver, yeni sevgilisi iş insanı Berkin Gökbudak ile kameralara yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 11:03:11. #1.11#
SON DAKİKA: Kazdağları'nda yaşayan yılkı atları doğal ortamlarında görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement