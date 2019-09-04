Son Dakika Haberleri: Balıkesirspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı
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Balıkesirspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı

3 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, 4. hafta mücadelesine karşılaşacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı.

Balıkesirspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, 4. hafta mücadelesine karşılaşacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Ali Tandoğan yönetiminde, kulüp tesislerindeki antrenmana İtalya'nın Udinese takımından transfer edilen Aly Malle ve Nermin Hodzic haricinde transferin son günü imza attırılan 9 yeni oyuncu katıldı.

Antrenman öncesi kulüp asbaşkanı Umut Kırtıl oyuncularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

10 dakikalık koşu ile başlayan idman, daha sonra çift kale maçla devam etti.

Mrsic: "Taraftarı hayal kırıklığına uğratmayacağız"

Bir süredir Balıkesirspor takımıyla birlikte antrenmanlara çıkan ve transfer tahtasının açılmasıyla birlikte transferi gerçekleşen Hırvat golcü Antonio Mrsic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balıkesirspor forması giyecek olmaktan son derece memnun olduğunu söyledi.

Balıkesirspor'un yeni 10 numarası Mrsic, son 1 aydır takımla birlikte çalıştığını ifade ederek, "Transfer olup takımla birlikte olduğum için son derece mutluyum. Beni çok iyi karşıladılar ve çok iyi bir organizasyon diyebilirim. Hocamız iyi biri. Kendisi antrenmanlarda bize gerekli bilgileri verdi şu ana kadar. Bizi iyi hazırlıyor. İyi bir hoca olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Taraftarlara mesaj gönderen Mrsic, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımıza şunu söyleyebilirim, şundan emin olsunlar ki onlara verebileceğim en önemli söz elimden gelenin hepsini saha içinde ve saha dışında bu kulüp için göstereceğim. Onların mutlu olması için elimizden geleni yapacağım Vukovic ve Glumaç bana taraftardan bahsetti onları hayal kırıklığına uğratmayacağız."

Sezer Özmen: "Doğru bir tercih yaptığımı düşünüyorum"

Adana Demirspor'dan kiralanan stoper Sezer Özmen de kırmızı-beyazlı takıma geldiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Güzel bir aileye katıldığını belirten Özmen, "Şirin ve güzel bir aileye geldiğimi düşünüyorum. Bana böyle bir fırsat ve teklif gelince ben de kabul ettim. Geldiğimde hocalarımızın, arkadaşlarımızın, çok değerli insanlar olduğunu gördüm, doğru bir tercih yaptığımı düşünüyorum. İnşallah bu dışarıdaki birlikteliğimizi sahaya da yansıttığımız zaman her şeyin çok daha güzel olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenmana yeni transferlerden Nemanja Andusic, İbrahim Halil Çolak, Cenk Güvenç, Berat Aydoğdu, Batuhan İşçiler, Anıl Taşdemir ve Abdülkadir Kayalı da katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:34 Kaynak: AA
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