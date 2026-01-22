Balkan Barış Platformu'nun ikinci toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Dışişleri Bakanlığından açıklama yapılan açıklamada, "Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu'nun ikinci toplantısı, bölgeden dışişleri bakanlarının katılımıyla 23 Ocak 2026 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Balkan Barış Platformu Toplantısı İstanbul'da - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?