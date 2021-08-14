Üye Girişi
'Balkan Gençlik Zirvesi', Kartal'da Balkanlı gençlerin katılımıyla düzenlendi - Son Dakika

'Balkan Gençlik Zirvesi', Kartal'da Balkanlı gençlerin katılımıyla düzenlendi

14.08.2021 14:00

'Balkan Gençlik Zirvesi', Kartal'da Balkanlı gençlerin katılımıyla düzenlendi Balkan Gençlik Zirversi'ne Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam ile YTB Başkanı Eren katıldı YTB tarafından yürütülen Balkan Gençlik Okulu projesinin 2021 yılı kapanış ve değerlendirme toplantısı Kartal'da düzenlendi.

'Balkan Gençlik Zirvesi', Kartal'da Balkanlı gençlerin katılımıyla düzenlendi

Balkan Gençlik Zirversi'ne Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam ile YTB Başkanı Eren katıldı

İSTANBUL - YTB tarafından yürütülen Balkan Gençlik Okulu projesinin 2021 yılı kapanış ve değerlendirme toplantısı Kartal'da düzenlendi. Balkan Gençlik Zirvesi organizasyonuna Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanı Abdullah Eren ile çok sayıda Balkan vatandaşı genç katıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yürütülen Balkan Gençlik Okulu Programı kapsamında 2021 yılında yürütülen eğitim, seminer, konferans, çalıştay, kitap ve film kulübü gibi etkinlikler Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Yunanistan gibi 8 Balkan ülkesinde; toplam 13 eğitim kurumu veya sivil toplum kuruluşu ile gerçekleştirildi. 8 ülkede yürütülen 13 farklı projeden faydalanan toplam öğrenci sayısı ise 700'ü buldu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından ilki 2016 yılında, ikincisi 2019, üçüncüsü 2020 yılında gerçekleştirilen ve Balkan coğrafyasında genç nesillerin akademik olarak gelişimini hedefleyen Balkan Gençlik Okulu'nun bu yılki kapanış ve değerlendirme toplantısı düzenlemek amacıyla Kartal'da bir otelde 'Balkan Gençlik Zirvesi' düzenlendi. Etkinliğe 8 Balkan ülkesinden yaklaşık 700 katılımcı iştirak etti.

Etkinlikte konuşma yapan YTB Başkanı Abdullah Eren, "Balkan Gençlik Okulu projesini çok önemsiyoruz. Zira Balkan coğrafyasını çok önemsiyoruz. Balkanların Türkiye açısından birkaç önemi var. Tarihi önemini zaten hepimiz çok iyi biliyoruz. Osmanlı bakiyesi bir toprak, bir bölge olmasının yanı sıra Balkanlar bugün tarihi ve kültürel bağımız olan birçok soydaş ve akraba topluluğu hala barındırmaktadır. Dest-i takva demek samimiyet demek, gönülle iş yapmak gönül ehli olmak demek. Türkiye ve Kültür Turizm Bakanlığına bağlı Yurtdışı Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak, Balkanlar'a ve genel olarak da proje ürettiğimiz, iletişime geçtiğimiz tüm coğrafyalara, işte bu dest-i takva ile zamanında yapılan istimaret politikası olarak da adlandırılan gönül alma, gönül kazanma metoduyla yaklaşmaya çalışıyoruz. Balkan Gençlik Okulu'nda da ana amacımız bu. Sizlerin gönlünü kazanmak ama aynı zamanda sizlerin bilgi ve birikimini artırmak.

Biz de YTB olarak sadece Balkanlar'da değil dünyanın farklı yerlerinde de gençlerimize yönelik programlar yürütüyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalarda bu sefer Avrasya'da yani Merkez Asya'daki ülkelerde aynı böyle bir program icra ettik. Oradaki genç kardeşlerimiz Türkiye'ye gelecek. Avrasya Yaz Okulu'nu icra edeceğiz. Bunun yanı sıra Avrupa'da yaşayan Türk gençlerine yönelik, gençlerimizin kurmuş olduğu sivil toplum kuruluşlarıyla bizden destek alabilecekleri genç destek mekanizmaları var. Kamplarımız var, staj programlarımız var, liderlik programlarımız var, medya bölümlerimiz var. Hepsini gençler için organize ediyoruz. Önümüzdeki yıl Avrasya Yaz Okulu'yla beraber Balkan Gençlik Okulumuzu birleştirmek ve belki Avrupa'da yürüttüğümüz diğer faaliyetleri de bu faaliyetimizle birleştirmek istiyoruz. Bu anlamda YTB'nin düzenlemiş olduğu gençlere programların kapsamı ve kapasitesi her yıl artmakta.

Bu benim şahsi kanaatim, Türkiye de dahil Balkanlar'ın geleceği, bir arada olmak ve beraber oluşturacağımız bir takım siyasi, ekonomik birlikte ancak mevcut olabilecektir" dedi.

Programa katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam ise, "Balkan denince, Balkanlara dönük bir gönül faaliyeti denince ülkemizde bunu en etkili, en başarılı şekilde yapan ülkemizin Cumhurbaşkanı ve kurmuş olduğu partisinin bugün yirminci yılını kutlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bu vesileyle anmadan geçemeyeceğim.

Biz Türkiye deyince zaman zaman belli ülkelerin kıskançlıkla alındığını biliyoruz. Balkanlara yönelik yapılan çalışmalara art niyetli yaklaşımlar, yorumlar getiren bir takım ülkelerin olduğunu biliyoruz. Bir takım yanlış yakıştırmalar içinde olarak Türkiye'nin Balkanlar'a yönelik dönük yapmış olduğu çalışmaları sanki bir arka planda hesabı olan, bir takım beklentilerine karşılık gelmesi için yapılan bir çaba olarak göstermeye çalışan iyi niyeti olmayan yaklaşımlar olduğuna maalesef zaman zaman sizler de şahit oluyorsunuz. Balkanlar demek biz, biz demek Balkanlar demek. Siyasi, devlet ve sistem olarak ne kadar ayrı gayrımız olsa da gönül dünyası olarak, birliktelik olarak, maneviyat olarak bizler birbirinin bir parçasıyız. Farklı kültürlerden olabiliriz. Farklı dinlerden, dillerden, ırklardan olabiliriz. Ama biz bu coğrafyanın bir parçasıyız" diye konuştu.

'Balkan Gençlik Zirvesi', Kartal'da Balkanlı gençlerin katılımıyla düzenlendi
'Balkan Gençlik Zirvesi', Kartal'da Balkanlı gençlerin katılımıyla düzenlendi
'Balkan Gençlik Zirvesi', Kartal'da Balkanlı gençlerin katılımıyla düzenlendi
'Balkan Gençlik Zirvesi', Kartal'da Balkanlı gençlerin katılımıyla düzenlendi
'Balkan Gençlik Zirvesi', Kartal'da Balkanlı gençlerin katılımıyla düzenlendi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Balkanlar, Türkiye, Turizm, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 'Balkan Gençlik Zirvesi', Kartal'da Balkanlı gençlerin katılımıyla düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika

Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı! Yolunu kestiği karısının kafasını taşla ezdi 13:54 Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı! Yolunu kestiği karısının kafasını taşla ezdi Sıra geceleri öksüz kaldı! Mehmet Akif Çekirge hayatını kaybetti 13:48 Sıra geceleri öksüz kaldı! Mehmet Akif Çekirge hayatını kaybetti Cinnet getiren baba dehşet saçtı! Eşi ve kız çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp intihar etti 13:46 Cinnet getiren baba dehşet saçtı! Eşi ve kız çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı açıklamalar: Ligin bitimine 37 hafta kala favori Beşiktaş'tır 12:57 Rıdvan Dilmen'den çarpıcı açıklamalar: Ligin bitimine 37 hafta kala favori Beşiktaş'tır F.Bahçe'ye transferi söz konusu olan Bakambu'nun, Kim'i tebrik etmesi iddiaları güçlendirdi 12:24 F.Bahçe'ye transferi söz konusu olan Bakambu'nun, Kim'i tebrik etmesi iddiaları güçlendirdi Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar 12:17 Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar
Sel felaketi böyle başlamış! Felaketin yaşandığı Bozkurt'ta ilk sel görüntüsü 11:11 Sel felaketi böyle başlamış! Felaketin yaşandığı Bozkurt'ta ilk sel görüntüsü Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi 10:51 Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

Son Dakika Haberleri
14:07 Real Madrid Başkanı Perez'in ilginç düşleri bitmiyor! Takımı İngiltere Ligi'ne taşımak istiyor
13:54 Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı! Yolunu kestiği karısının kafasını taşla ezdi
13:52 Tecrübeli yorumcu Altan Tanrıkulu bombayı patlattı: Fenerbahçe, forvet transferini bitirdi
13:47 Sıra geceleri öksüz kaldı! Mehmet Akif Çekirge hayatını kaybetti
13:46 Aşk hayatı çalkantılı olan Hakan Sabancı, bu sefer de model Elif Aksu ile görüntülendi
13:46 Cinnet getiren baba dehşet saçtı! Eşi ve kız çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
12:57 Rıdvan Dilmen'den çarpıcı açıklamalar: Ligin bitimine 37 hafta kala favori Beşiktaş'tır
12:53 Yüz yüze eğitime MEB'den açıklama! Bakan Özer, izlenecek yol haritasını anlattı
12:36 Korku dolu anlar kamerada! Sokak ortasında eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayayıp kaçırmaya çalıştı!
12:23 F.Bahçe'ye transferi söz konusu olan Bakambu'nun, Kim'i tebrik etmesi iddiaları güçlendirdi
Real Madrid Başkanı Perez'in ilginç düşleri bitmiyor! Takımı İngiltere Ligi'ne taşımak istiyor Real Madrid Başkanı Perez'in ilginç düşleri bitmiyor! Takımı İngiltere Ligi'ne taşımak istiyor         
14:08
Tecrübeli yorumcu Altan Tanrıkulu bombayı patlattı: Fenerbahçe, forvet transferini bitirdi Tecrübeli yorumcu Altan Tanrıkulu bombayı patlattı: Fenerbahçe, forvet transferini bitirdi         
13:53
Aşk hayatı çalkantılı olan Hakan Sabancı, bu sefer de model Elif Aksu ile görüntülendi Aşk hayatı çalkantılı olan Hakan Sabancı, bu sefer de model Elif Aksu ile görüntülendi         
13:47
Suriyeli grup ile kavgada ağır yaralanan Ali yaşananları anlattı: Küfürlü konuşunca uyarmak istedik, tehdit edip bıçakla saldırdılar Suriyeli grup ile kavgada ağır yaralanan Ali yaşananları anlattı: Küfürlü konuşunca uyarmak istedik, tehdit edip bıçakla saldırdılar         
13:09
Yüz yüze eğitime MEB'den açıklama! Bakan Özer, izlenecek yol haritasını anlattı Yüz yüze eğitime MEB'den açıklama! Bakan Özer, izlenecek yol haritasını anlattı         
12:54
En Son Babalar Duyar dizisinin çocuk oyuncusu büyüdü! Jale Azaklı Özkan anne oldu En Son Babalar Duyar dizisinin çocuk oyuncusu büyüdü! Jale Azaklı Özkan anne oldu         
12:19
Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti         
11:33
Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi         
11:09
Sel felaketinde korkutan rakam! Sel felaketinde korkutan rakam! "Kastamonu'da 300 ceset var" iddialarına Valilik'ten yalanlama         
10:35
Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun         
09:42
Son Dakika: Karadeniz'de acı haber! Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi Son Dakika: Karadeniz'de acı haber! Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi         
09:02
Eğlenmeye gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu Eğlenmeye gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu         
08:54
Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti         
23:42
Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü         
23:14
Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar         
22:31
Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı         
21:58
En özel alanlarını takipçilerine açtılar! Nişanlısı, Bella Thorne'un yataktaki çırılçıplak pozlarını paylaştı En özel alanlarını takipçilerine açtılar! Nişanlısı, Bella Thorne'un yataktaki çırılçıplak pozlarını paylaştı         
20:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2021 14:16:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Balkan Gençlik Zirvesi', Kartal'da Balkanlı gençlerin katılımıyla düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement