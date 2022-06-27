Balkan Rumeli Konfederasyonu üyeleri, Yunan Konsolosluğu önüne siyah çelenk bıraktı- Yeniden - Son Dakika
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Balkan Rumeli Konfederasyonu üyeleri, Yunan Konsolosluğu önüne siyah çelenk bıraktı- Yeniden

27.06.2022 17:52
Balkan Rumeli Konfederasyonu üyeleri, Yunan Konsolosluğu önüne siyah çelenk bıraktı- Yeniden

EDİRNE'de bir araya gelen Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu ve bağlı federasyon temsilcileri, 2'nci Dünya Savaşı'nda Yunan rejimi tarafından Çameryalı Arnavut Müslümanlara karşı yapılan soykırımı kınadı.

EDİRNE'de bir araya gelen Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu ve bağlı federasyon temsilcileri, 2'nci Dünya Savaşı'nda Yunan rejimi tarafından Çameryalı Arnavut Müslümanlara karşı yapılan soykırımı kınadı. Soykırımın 78'inci yıl dönümünde düzenlenen etkinlik sonrası grup üyeleri, Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu'na siyah çelenk bıraktı.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu ve bağlı federasyon temsilcileri, 2'nci Dünya Savaşı'nda, Yunan rejimi tarafından Çameryalı Arnavut Müslüman soydaşlara karşı yapılan soykırımı kınamak için Edirne'de bir araya geldi. Edirne Balkan Rumeli Federasyonu binasında bir araya gelen grup 78 yıl önce soykırımda ölenler için anma programı düzenledi.

'SOYKIRIMI KINIYORUZ'

Anma programın ardından, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Başkanı Sabri Mutlu ve diğer dernek üyeleri ile birlikte, Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki Yunan Konsolosluğu'na geçti. Burada konsolosluk girişine siyah çelenk bırakan grup basın açıklaması yaptı. Açıklamayı grup adına okuyan 24'üncü dönem AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Sait, "Yunanistan'ın 27 Haziranın 1944'ten, 1945 Mart aynına kadar, Çamerya bölgesinde büyük katliama yol açtıkları için burada toplanmış bulunuyoruz. Etkinlik o bölgede yaşanan Arnavutlara karşı yaşandı. Katliamda 2 bin 900 erkek, 214 kadın ve 96 çocuk katledilirken, 245 kadına tecavüz edilmiştir.Yunan rejiminin yaptığı soykırımı kınıyoruz" dedi. Basın açıklamasının ardından grup sessiz şekilde dağıldı. .


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Kaynak: DHA

Edirne, Rumeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balkan Rumeli Konfederasyonu üyeleri, Yunan Konsolosluğu önüne siyah çelenk bıraktı- Yeniden - Son Dakika

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