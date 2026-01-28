Balkan Ülkeleri Sürücülerden AB'ye Protesto - Son Dakika
Balkan Ülkeleri Sürücülerden AB'ye Protesto

Balkan Ülkeleri Sürücülerden AB\'ye Protesto
28.01.2026 17:31
Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Kuzey Makedonya'dan sürücüler, AB'nin yeni kurallarını protesto etti.

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Kuzey Makedonya'dan kamyon ve tır sürücüleri, Avrupa Birliği'nin (AB) Şengen Bölgesi'ne uyguladığı yeni geçiş kurallarını protesto etmek için sınır kapılarında eş zamanlı eylemler yapıyor.

Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Kuzey Makedonya'daki sınır kapılarında toplanan yüzlerce kamyon ve tır sürücüsü, AB'nin yeni uygulamaya koyduğu Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi'nden (EES) memnun olmadıklarını belirtti.

Hırvatistan ve Bosna Hersek arasındaki sınır kapısında, yüzlerce kamyon ve tır sürücüsü kontak kapatırken polis ekipleri de sınırlardaki araç trafiğini düzenli hale getirmek için çalışıyor.

Bosna Hersek Lojistik Şirketler Birliğince yapılan yazılı açıklamada, EES kapsamında profesyonel sürücülerin Şengen Bölgesi'nde kalma sürelerinin kısaldığı, bunun da kamyon şoförlerinin işlerini olumsuz etkilediği aktarıldı.

Bosna Hersek Lojistik Konsorsiyumu Koordinatörü Velibor Peulic de yaptığı açıklamada, protestonun amacının istikrarsızlık değil, sorunlarına acil ve kalıcı bir çözüm bulunması olduğunu ifade etti.

Brüksel'den "profesyonel sürücülerin kalış sürelerine ilişkin yeni düzenleme talep edildi

Sırbistan Sürücüler Derneği Başkanı Nedjo Mandic de yaptığı açıklamada Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Kuzey Makedonya'dan taşımacılık firmalarının neredeyse tümünün, AB ülkelerinde iş yaptığını vurgulayarak Brüksel'den profesyonel sürücülerin Şengen Bölgesi'ndeki kalış sürelerine ilişkin yeni bir düzenleme yapmasını talep ettiklerini bildirdi.

İlgili ülkelerdeki yetkililer, eylemler nedeniyle tedarik noktasında sorunlar yaşandığını bildirdi.

Sırbistan Ticaret Odası Başkanı Marko Cadez, Balkan ülkelerinin ihracat kaynaklı günlük zararının yaklaşık 100 milyon avro olduğunu ifade etti.

Ekim 2025'te uygulamaya giren EES kapsamında, AB üyesi olmayan ülkelerden gelen sürücüler, her 180 günde en fazla 90 gün Şengen Bölgesi'nde kalabilir.

Kamyon sürücüleri de bu sürenin işlerini tamamlamak için yeterli olmadığını, profesyonel sürücülerin AB ülkelerine göç etmesi durumunda yerli taşımacılık firmalarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu savunuyor.

Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya'daki taşımacılık şirketleri işverenlerinin en büyük birliği olan Makam-trans'tan yapılan açıklamada, sorunun çözümüne kadar ilaç, canlı hayvan ve mühimmat ve/veya patlayıcılar gibi geçişine izin verilebilecek nitelikteki malları taşıyan taşıyıcıların, gerekli belgeleri taraflarına ilettikleri takdirde sınır kapılarından geçişlerine izin verileceği kaydedildi.

Yeni kayıt sisteminden kaynaklanan sorunlara uluslararası otobüs taşımacılığı yapan sürücüler de dikkati çekerek, AB kurumlarına çağrıda bulunup olumlu karar alınmaması halinde uluslararası taşımacılığın ve ekonominin korunması için ortak protestoya katılım sağlayabileceklerini ifade etti.

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Eylül 2025'ten bu yana Avrupa Komisyonu ile gündemde olan konuyla ilgili en kısa sürede Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşerek bölge ülkeleriyle taşımacılara kolaylık sağlayacak bir çözüm yolu arayacaklarını söyledi.

Bölge ülkelerindeki tır şoförlerinin gerçekleştirdiği protestonun hafta boyu sürmesi beklenirken sınır geçişleri diğer araçlar için sorunsuz şekilde devam ediyor.

Kaynak: AA

