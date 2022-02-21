Üye Girişi
Balkan ülkelerinden Lavrov'un "paralı asker" açıklamasına sert tepki - Son Dakika

Balkan ülkelerinden Lavrov'un "paralı asker" açıklamasına sert tepki

21.02.2022 14:37
Balkan ülkelerinden Lavrov'un "paralı asker" açıklamasına sert tepki

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, "Bosna Hersek, Kosova ve Arnavutluk, Donbas'a paralı asker gönderiyor" açıklaması ilgili ülkelerce yalanlandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, "Bosna Hersek, Kosova ve Arnavutluk, Donbas'a paralı asker gönderiyor" açıklaması ilgili ülkelerce yalanlandı.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, "Lavrov'un iddiası ile ilgili Rusya'nın Saraybosna Büyükelçiliğinden cevap talep edeceğiz. Bosna Hersek'ten Ukrayna'ya savaşmak için giden Bosna Hersek vatandaşı bulunmamaktadır." dedi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin kabine şefi Blerim Vela, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Lavrov'un açıklamasının yalan olduğunu ve Kosova'nın demokrasinin korunmasında Ukrayna'nın yanında yer aldığını belirtti.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Rusya'nın Tiran Büyükelçisinin arandığı ve Lavrov'un yaptığı açıklamanın yalanlanması talebinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sergey Lavrov'un, Arnavutluk Ukrayna'ya paralı asker gönderiyor iddiaları tamamen yalandır." ifadeleri kullanıldı.

Vucic'ten Lavrov'a destek

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise Lavrov'un iddialarına ilişkin, "Bazı büyük liderler gelişmelerin farkındalar. Lavrov da her şeyi biliyor. Önümüzdeki günlerde Rusya'nın Güvenlik Kurulu Sekreteri Nikolay Patruşev Belgrad'a gelecek ve kendisinden gerekli bilgileri talep edeceğiz." diye konuştu.

Lavrov RT'ye verdiği röportajda, "Kosova ve Batı Balkanlar'ın diğer bazı bölgelerinin suç için bir üreme alanı haline geldiğini" vurgulamış, burada teröristler ve uyuşturucu kaçakçıları olduğunu söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanı, "Rusya'nın dengesini bozmak için Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek'te Donbas'a gönderilmek üzere paralı askerlerin işe alındığına dair bilgiler var. Şimdi bunu yeniden kontrol ediyoruz." demişti.

YORUMLAR
500
Balkan ülkelerinden Lavrov'un 'paralı asker' açıklamasına sert tepki Balkan ülkelerinden Lavrov'un "paralı asker" açıklamasına sert tepki Son dakika haber! Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: 'İnsanların hayatıyla oynamayın' Son dakika haber! Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "İnsanların hayatıyla oynamayın" Son dakika haberleri... Lavrov: 'Donbass'a gönderilmek üzere Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek'te paralı askerlerin görevlendirildiğine dair bilgiler var' Son dakika haberleri... Lavrov: "Donbass'a gönderilmek üzere Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek'te paralı askerlerin görevlendirildiğine dair bilgiler var"

Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova, Rusya, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balkan ülkelerinden Lavrov'un 'paralı asker' açıklamasına sert tepki - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:37 Ali Koç işi bitirdi! Yıldız futbolcu 5 yıl daha Fenerbahçe'de! Bonservis bedeli 20 milyon Euro
14:25 Balık kimseye yaranamadı: Satıcı ucuz diyor, vatandaş pahalı!
14:22 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Yıldız Kumru'ya gördüklerini söyleyecek mi?
14:21 Hande Erçel'den sonra kendini boksa verdi! "Yüksel ve ışılda" notu dikkat çekti
14:15 Üç Kuruş'ta bu akşam neler olacak? Kartal, Korkmaz'ın tehdidini farkeder
14:04 Üst üste yatıyorlar, aç ve susuz kaldılar: Rusya sınırda askerlerini unuttu mu?
14:00 Kalp Yarası final bölümünde neler olacak? Ayşe ve Ferit mutlu olacaklar mı?
13:58 Ukrayna topraklarından havan topu saldırısı: Rusya tarafında sınır devriye karakolu yerle bir oldu!
13:56 Arda Turan, Fatih Terim'le güldüğü fotoğrafı paylaştı! Taraftar esti gürledi
13:48 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Diyojen karargahı almak için neler yapacak?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 14:44:11. #1.13#
SON DAKİKA: Balkan ülkelerinden Lavrov'un "paralı asker" açıklamasına sert tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement