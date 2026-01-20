Balkanlar'da Peygamber Sevgisi - Son Dakika
Balkanlar'da Peygamber Sevgisi

20.01.2026 12:37
YTB'nin Bağlar dergisinin yeni sayısı, Balkanlar'daki Peygamber sevgisini ele alıyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) edebiyat düşünce ve kültür dergisi Bağlar'ın yeni sayısında Balkanlar'daki Peygamber sevgisi ele alınıyor.

YTB'den yapılan açıklamaya göre, derginin 12. sayısı, Balkanlar'ı inanç, dil ve hafızanın iç içe geçtiği büyük bir medeniyet havzası olarak ele alan güçlü bir dosyayla okurunun karşısına çıktı.

Yeni sayısında okurunu, Türkçenin Balkanlar'daki serüvenini derinlikli bir bakışla yeniden düşünmeye davet eden dergi, Türkçenin Balkanlar'da bir gönül diline dönüşmesinde en büyük etkene sahip Peygamber sevgisinin coğrafyadaki izlerini sürüyor.

Kapağında Erdem Bayazıt'ın şiirinden alıntı yer alıyor

Balkanlar'da Peygamber sevgisi etrafında oluşan edebi, kültürel ve sosyal atmosferinin irdelendiği derginin kapağında, Erdem Bayazıt'ın bir şiirinden alıntıya yer veriliyor.

Derginin ana dosyasında, Hz. Peygamber'e (S.A.V.) duyulan muhabbetin Balkan insanının diline, edebiyatına ve gündelik hayatına sirayet etmesi, iz sürücü metinlerde ele alınıyor.

Mevlitlerden naatlara, tekke edebiyatından halk diline uzanan geniş bir çerçevede Peygamber sevgisinin Türkçeyi Balkanlar'da nasıl etkilediği, şiirler, denemeler ve incelemeler eşliğinde ortaya konuyor.

Aidiyet, hafıza ve aileyi yeniden düşünmeye çağırıyor

Bağlar'ın ikinci dosyası ise modern Balkan edebiyatının kurucu ve yenilikçi isimleri İvo Andriç, Meşa Selimoviç, Luan Starova ve Semezdin Mehmedinoviç üzerinden aidiyet, hafıza, aile ve parçalanmış coğrafyalarda tutunma çabasını yeniden düşünmeye çağırıyor.

Dosya, edebiyatın Balkanlar'ın çok katmanlı ruhunu anlamadaki eşsiz imkanına dikkati çekiyor.

Çevrim içi olarak da erişilebilen dergi, 8 ülkeden 38 yazarın öykü, şiir ve denemeleriyle zenginleşirken Peygamber'e yazılmış dizelerden modern edebiyat tartışmalarına uzanan geniş bir yelpazede Türkçenin Balkanlar'daki lezzeti yeniden irdeleniyor.

Kaynak: AA

