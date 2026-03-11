Balkanlar'dan Kahire'ye "Kardeşlik Sofrası": Başkan Büyükakın, Ramazan Ayında Gönüllere Dokunuyor - Son Dakika
Balkanlar'dan Kahire'ye "Kardeşlik Sofrası": Başkan Büyükakın, Ramazan Ayında Gönüllere Dokunuyor

Balkanlar\'dan Kahire\'ye "Kardeşlik Sofrası": Başkan Büyükakın, Ramazan Ayında Gönüllere Dokunuyor
11.03.2026 22:33
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini Kocaeli'de olduğu gibi Balkanlar'da ve Mısır'da da en güzel şekilde yaşattı. Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Sırbistan ve Bosna Hersek'te gerçekleştirilen iftar organizasyonlarına katılarak Balkanlar'daki soydaş vatandaş ve yerel yönetimlerle bir araya gelen Başkan Büyükakın, Mısır'ın başkenti Kahire'de kurulan "Kardeşlik Sofrası"na da katıldı.

TÜRKİYE'DEN UZANAN SELAM VE KARDEŞLİK MESAJLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ramazan ayı boyunca Balkanlar'da düzenlenen "Kardeşlik Sofraları" programlarında soydaşlarla bir araya gelerek onlarla iftar sofralarında buluştu. Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen programlarda Ramazan'ın paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhu Balkan şehirlerinde kurulan sofralarda yeniden hayat buldu. Başkan Büyükakın, Ramazan ayının maneviyatını ve bereketini gönül coğrafyasına taşımayı amaçlayan buluşmalar kapsamında Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Sırbistan ve Bosna Hersek'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Balkan şehirlerinde kurulan iftar sofralarında yüzlerce kişi ezanla birlikte orucunu açarken, Türkiye'den uzanan selam ve kardeşlik mesajları aynı sofralarda paylaşıldı.

BALKANLAR'DA BÜYÜKŞEHİR İMZASI

Program kapsamında Balkan şehirlerini ziyaret eden Başkan Büyükakın, gittiği her noktada yerel yöneticilerle ve soydaşlarla bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmelerde Türkiye ile Balkanlar arasındaki tarihi ve kültürel bağlar vurgulanırken, kardeşlik ve dayanışma mesajları ön plana çıktı. Şehir ziyaretlerinde yerel belediye başkanlarıyla temaslarda bulunan Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bölgede imzası bulunan projeleri de yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ORTAK TARİH VE KÜLTÜR YENİDEN CANLANDI

Kurulan iftar sofraları yalnızca bir yemek buluşması değil, ortak tarih ve kültürün yeniden hatırlandığı anlamlı bir buluşmaya dönüştü. Ramazan'ın bereketiyle süslenen sofralarda farklı şehirlerden gelen soydaşlar bir arada buluşurken, birlik ve beraberlik duygusu da güç kazandı. Balkanlar'ın Türkiye için yalnızca bir coğrafya olmadığını, aynı zamanda güçlü bir gönül bağı taşıyan kardeş toplulukların yaşadığı bir bölge olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, "Devletimizin gücüyle gönül coğrafyamızdaki bağlarımızı her alanda güçlendirmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKAKIN, GAZZELİ AİLELERLE BİRLİKTE İFTAR YAPTI

Başkan Büyükakın, Balkanların ardından Gazzelilerle iftar programında bir araya gelmek için Mısır'a gitti. İsrail'in saldırılarında yaralanan Gazzelileri Mısır'da tedavi gördükleri hastanede ziyaret eden Başkan Tahir Büyükakın, onlara acil şifalar diledi. Büyükakın'ı karşılarında gören Gazzeliler mutlu olurken, ziyaretlerde duygu dolu anlar da yaşandı. Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen başta olmak üzere önemli resmi temaslarda bulunan Başkan Tahir Büyükakın, İsrail zulmünden kurtularak Mısır'a sığınan Gazzeli ailelerle iftar sofrasında buluştu, birlikte oruç açtı. Yüzlerce ailenin katıldığı iftar programında Gazzeli çocuklarla yakından ilgilenen Büyükakın, "Rabbim bu sofralardaki dualar hürmetine başta Gazze olmak üzere tüm mazlumlara selamet, sabır ve kurtuluş nasip eylesin" temennisinde bulundu.

