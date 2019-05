Balkanların Eşsiz Güzellikleri Havadan Böyle Görüntülendi- Neretva Nehrinin Gerdanlığı Tarihi...

- (Özel) Balkanların eşsiz güzellikleri havadan böyle görüntülendiNeretva nehrinin gerdanlığı tarihi Mostar Köprüsü ile nehrin doğduğu dağa inşa edilen Osmanlı İmparatorluğu 'ndan kalan dergah görenleri mest ediyorMOSTAR - Balkanların ortasından geçip Adriyatik denizine dökülen Neratva nehrinin gerdanlığı tarihi Mostar Köprüsünün eşsiz görüntüsü görenleri hayran bırakıyor. Neratva nehrini besleyen Buna deresinin doğduğu dağda kurulan Osmanlı İmparatorluğundan kalan Sarı Saltuk dergahının eşsiz manzarası İHA tarafından gökyüzünden görüntülendi.Yeşili ve coşkulu akan dereleri, tarihi köprü ve camileriyle balkanların çekim merkezi haline gelen tarihi Mostar şehri Ramazan ayında turistlerin uğrak yeri oluyor. Bosna Hersek 'in başkenti Saraybosna 'ya 120 kilometre uzaklıktaki tarihi şehir Türkiye 'nin yanı sıra Avrupa 'nın bir çok noktasından ziyaretçi ağırlıyor. Çarşısı, tarihi Mostar Köprüsü ve Zümrüt yeşili akan Neretva nehri ile şehrin muazzam görüntüsü görenleri hayran bırakıyor. Kentte Osmanlı İmparatorluğu zamanında inşa edilmiş ancak savaş sonrası yıkılan tarihi köprüler TİKA tarafından tek tek yeniden inşa ediliyor.Evlenmek isteyen gençler bu köprüden atlıyorYüzyıllar boyunca Bosna'da hoşgörü ve kültürel çeşitliliğin sembolü olan ve Mimar Sinan 'ın en yetenekli talebelerinden Mimar Hayruddin tarafından 1566 yılında inşa edilen Mostar Köprüsü 9 Kasım 1993 tarihinde Hırvat ve Sırpların saldırıları sonrası topçu ateşiyle yıkılarak Neratva nehrine gömüldü. 1997 yılında yeniden restore çalışmalarına başlanan köprü 2004 yılında bir Türk firması tarafından restore edilerek ilk günkü ihtişamıyla yeniden kullanıma açıldı. Köprünün restore çalışmalarına başta İtalya olmak üzere bir çok Avrupa ülkesi de destek verdi.Eskiden bu bölgeden Boşnak bir kız ile evlenmek isteyen genç delikanlılar cesaretlerini 70 metre yükseklikteki köprüden Neretva nehrinin serin sularına atlayarak gösteriyorlardı. Ancak bu adet son yıllarda tehlikeli olduğu gerekçesiyle yapılmamaya başlandı. Artık köprüden özel gün ve bayramlarda sadece uzman kişiler para karşılığı şov amaçlı atlıyor. Köprünün ilk yapıldığında en üst noktasına kadar 99 basamak olduğunu her basamakta Allah'ın bir isminin zikredildiğini belirten bölge halkı, restore sonrası basamak sayısının 96'ya düştüğünü ifade ediyor. Mostar Köprüsü'nün hemen yanında bulunan 1618 yılında Koski Mehmet Paşa tarafından yaptırılan Osmanlı döneminden kalan cami köprü ile birlikte ziyaretçilere enfes bir manzara sunuyor.Tarihi Mostar şehri, Tabakhane Cami, Tabakhane Hamamı ve Mostar Çarşısı'da her gün yüzlerce turistin ziyaret ettiği turistik alanların en başında geliyor.Nehrin kaynağında Osmanlı dergahıMostar bölgesindeki Blagaj kasabasında Neretva nehrini besleyen ana damarlardan biri olan Buna nehri de bir dağın içinden kaynayıp Neretva nehrine birleşiyor. Buna'nın doğduğu noktada dağa neredeyse bitişik halde inşa edilen Blagaj tekkesi'de yılın belirli dönemlerinde turistleri ağırlıyor. Ramazan ayında da Avrupa'nın bir çok bölgesi ve Türkiye'den Müslümanların akın ettiği Blagaj Tekkesinde Sarı Saltuk'un kabristanı bulunuyor. Osmanlı Devleti zamanında gönderilen dervişlerin kurduğu belirtilen tekke Nakşibendilere ev sahipliği yapıyor.