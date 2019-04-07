Son Dakika Haberleri: Balkonda Asılı Kalan Tavuğu İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Balkonda Asılı Kalan Tavuğu İtfaiye Ekipleri Kurtardı

1 saat önce

Rize'de ayağından iple bağlı balkondan aşağı asılmış tavuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Balkonda Asılı Kalan Tavuğu İtfaiye Ekipleri Kurtardı, System.String[]
Rize'de ayağından iple bağlı balkondan aşağı asılmış tavuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi Yeni Sokak'ta, bir apartmanın 6. katında, ayağına bağlı iple balkondan aşağı asılı haldeki tavuğu gören vatandaşlar, ev sahibine ulaşamayınca güvenlik güçlerine haber verdi.

İhbar üzerine güvenlik güçleri, Rize Belediyesi itfaiye ekiplerinden tavuğun kurtarılması için yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven kurarak balkona ulaştı. Bacağından asılı tavuk, ip kesilerek kurtarıldı.

Misafirliğe giden ev sahibinin kaçmaması için tavuğu iple balkona bağlandığı, uçmaya çalışan hayvanın, ipin uzun olması nedeniyle balkondan aşağı sarktığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:58 Kaynak: AA

Çarşı Mahallesi, Rize, İtfaiye, Güncel
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