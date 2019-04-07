Balkonda Asılı Kalan Tavuğu İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Rize
'de ayağından iple bağlı balkondan aşağı asılmış tavuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi
Yeni Sokak'ta, bir apartmanın 6. katında, ayağına bağlı iple balkondan aşağı asılı haldeki tavuğu gören vatandaşlar, ev sahibine ulaşamayınca güvenlik güçlerine haber verdi.
İhbar üzerine güvenlik güçleri, Rize Belediyesi
itfaiye ekiplerinden tavuğun kurtarılması için yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven kurarak balkona ulaştı. Bacağından asılı tavuk, ip kesilerek kurtarıldı.
Misafirliğe giden ev sahibinin kaçmaması için tavuğu iple balkona bağlandığı, uçmaya çalışan hayvanın, ipin uzun olması nedeniyle balkondan aşağı sarktığı öğrenildi.