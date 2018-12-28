Son Dakika Haberleri: Balkonda Düşerek Ağır Yalanan Üniversite Öğrencisi Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Balkonda Düşerek Ağır Yalanan Üniversite Öğrencisi Yaşam Mücadelesini Kaybetti

38 dakika önce

Karabük'te, geçtiğimiz hafta evlerinin balkon kenarındaki mermerin kırılması üzerine yere düşerek ağır yaralanan 19 yaşındaki Onur Kaplan, yaşam mücadelesini kaybetti.

Balkonda Düşerek Ağır Yalanan Üniversite Öğrencisi Yaşam Mücadelesini Kaybetti, System.String[]
Karabük'te, geçtiğimiz hafta evlerinin balkon kenarındaki mermerin kırılması üzerine yere düşerek ağır yaralanan 19 yaşındaki Onur Kaplan, yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz hafta 100. Yıl Mahallesi 1008 Nolu Cadde üzerinde bulunan apartmanda meydanda geldi. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Onur Kaplan, hava almak için birinci kattaki dairenin balkonuna çıktı. Balkon kenarında bulunan mermerin üzerine oturan Kaplan, mermerin kırılması sonucu dengesini kaybederek beton zemine düştü. Kaplan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir haftadır yoğun bakımda yaşam savaşı veren üniversite öğrencisi Onur Kaplan, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Kaplan'ın cenazesi ailesi tarafından hastane morgundan alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Mersin'in Toroslar ilçesine götürüldü.

Rektör Polat, taziye mesajı yayınladı

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Onur Kaplan için taziye mesajı yayımladı. Rektör Polat mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Onur Kaplan'ın vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Talihsiz bir olay sonucu hayatını kaybeden değerli öğrencimiz Onur Kaplan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, hocalarına ve arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun." - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:19 Kaynak: İHA

Karabük, Onur Kaplan, 3. Sayfa
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