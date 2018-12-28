Son Dakika Haberleri: Balkondan Düşen Üniversite Öğrencisi Öldü - Karabük

Balkondan Düşen Üniversite Öğrencisi Öldü - Karabük

1 saat önce

Karabük'te evinin balkonundan düşen üniversite öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karabük'te evinin balkonundan düşen üniversite öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi 1062 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında oturan Onur Kaplan, balkona çıktı.

Balkon duvarına oturan Kaplan, mermerlerin kopmasıyla bir anda dengesini kaybederek beton zemine düştü. Öğrencinin yere düştüğünü gören arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kaplan'ı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Kaplan, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:51 Kaynak: AA

Onur Kaplan, Karabük, Güncel
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