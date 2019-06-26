Balkonun davetsiz misafiri
19 dakika önce
Balkonun davetsiz misafiri Balkondaki antene yuva yapan kumruya çocuğu gibi bakıyorKAYSERİ - Kayseri'de yaşayan Hava Göç, evinin balkonunda bulunan antene yuva yapan kumruya, çocuğu gibi bakıyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:44 Kaynak: İHA
Balkonun davetsiz misafiri
Balkondaki antene yuva yapan kumruya çocuğu gibi bakıyor
KAYSERİ - Kayseri'de yaşayan Hava Göç, evinin balkonunda bulunan antene yuva yapan kumruya, çocuğu gibi bakıyor.
Kayseri'de yaşayan 55 yaşındaki Hava Göç'ün evinin balkonunda bulunan antene kumru yuva yaptı. Birkaç gün sonra kuşun yumurtladığını ve kuluçkaya yattığını gören Göç, kuşla ilgilenmeye başladı. Yavruların çıkmasını dört gözle bekleyen merhametli kadın, kuşa yem vererek onunla sohbet ediyor ve yakından ilgileniyor.
Hava Göç, "Bu kuş 2 ay öncede aynı yerde yumurtladı ama üstünden kalkınca kargalar yumurtalarını alıp götürdü. Şimdi tekrardan buraya yumurtladı. 15 gündür burada yatıyor. Bizde heyecanla yavruların çıkmasını bekliyoruz. Bizim davetsiz misafirimiz oldular. Bizde çok seviyoruz. Yemde veriyorum ama yemiyor. Dışarıdan eşi yem getiriyor. Onu çok seviyorum. Evin bireyi gibi bir şey oldu. Zaman zaman da konuşuyorum" ifadelerini kullandı.
Amcasının kızına cinsel istismarda bulunan sapık, hakim karşısına çıktı
MADO'dan sosyal medyayı karıştıran cinsellik içeren görüntüyle ilgili açıklama
Yüzerken kayalıkların arasında buldu, yerinden çıkarınca gözlerine inanamadı
Koyunun kesik kulağı yasak aşk cinayetini çözdü! Müebbet hapis cezası aldılar