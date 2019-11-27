Son Dakika Haberleri: Balon Futbolu turnuvasında çekişmeli final
Son Dakika Spor Balon Futbolu turnuvasında çekişmeli final - Son Dakika Spor

Balon Futbolu turnuvasında çekişmeli final

7 saat önce

Başakşehir Belediyesi'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği Gençlik Oyunları Balon Futbolu Turnuvası'nda şampiyonlar, final müsabakalarıyla belli oldu.

Balon Futbolu turnuvasında çekişmeli final, System.String[]

Başakşehir Belediyesi'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği Gençlik Oyunları Balon Futbolu Turnuvası'nda şampiyonlar, final müsabakalarıyla belli oldu. Finalde erkeklerde TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi, kızlarda ise Mikdat Ağaoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Başakşehir Belediyesi Şehit Erdem Özçelik Stadı'nda turnuvanın final ve 3'üncülük maçları oynandı. 11 Kasım'da başlayan turnuvada rakiplerini yenerek tur atlayan lise takımlarının final maçları çekişmeli anlara sahne oldu. Balon içerisinde futbol oynarken zor anlar yaşayan öğrenciler, aynı zamanda eğlenceli dakikalar da geçirdi.

ERKEKLERDE ŞAMPİYON TOKİ KAYAŞEHİR ANADOLU LİSESİ

Erkeklerde final mücadelesi, TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi ile Başakşehir Sınav Anadolu Lisesi arasında oynandı. Kıran kırana geçen maçta TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi, maçın son bölümünde bulduğu gollerle şampiyonluğa uzandı.

Turnuvanın 3.'lük maçında ise TOKİ Kayaşehir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Normal süresi golsüz eşitlikle tamamlanan maçta penaltı atışları sonucunda gülen taraf TOKİ Kayaşehir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi oldu.

KIZLAR MAÇLARINDA DA MÜCADELE NEFES KESTİ

Kızlar kategorisinde de final maçları bir hayli çekişmeli geçti. Mikdat Ağaoğlu Çok programlı Anadolu Lisesi takımı ile İstanbul Organize Sanayi Bölgesi Anadolu Meslek Lisesi finalde karşılaştı. Mikdat Ağaoğlu Çok programlı Anadolu Lisesi takımı İstanbul Organize Sanayi Bölgesi Anadolu Meslek Lisesi'ni 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

3'üncülük maçında ise Hacı Fatma Gül Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri gülen taraftı. Başakşehir Anadolu Lisesi'ni 3-0 yenerek turnuva 3.'sü oldular.Turnuvada şampiyonluğa ulaşan lise takımları, plaketlerini Başakşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şefi Ayhan Boztepe ve Spor Şefi Şevki Yılmaz'ın elinden aldı.


Başakşehir Belediyesi, Anadolu Lisesi, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Arda Turan için resmi teklifte bulunacak
Fatih Terim'den 4 değişiklik Arda Turan, 9 yıl aradan sonra Galatasaray'a geri dönüyor Mustafa Cengiz'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gönderme

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 16:45:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balon Futbolu turnuvasında çekişmeli final
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]