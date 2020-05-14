Banaz'da 10 gölete 33 bin balık bırakıldı - Son Dakika

Uşak'ın Banaz ilçesinde "İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında ilçedeki 10 gölete 33 bin balık bırakıldı.

Banaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince "İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Ahat, Kızılhisar, Kızılcasöğüt, Derbent, Gedikler, Kuşdemir, Hallaçlar, Paşacık, Baltalı ve Bahadır göletlerine 33 bin aynalı sazan yavrusu bırakıldı.

Konuya ilişkin gazetecilere açıklama yapan Banaz İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Ünal, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Yeni açılan kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesi amacıyla akarsu, göl ve göletlerde balıklandırma işlemine devam ettiklerini dile getiren Ünal, "İlçede bulunan 10 gölete saldığımız 33 bin aynalı sazan yavruları, Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitü Müdürlüğü Kepez biriminden temin edildi. Mevcut popülasyonun korunması ve devamlığının sağlanması amacıyla göletlere bırakılan yavru sazanların asgari boy olan 40 cm'den aşağı avlanmaması büyük önem taşımaktadır." dedi.

Çalışmalara, Kızılcasöğüt Belediye Başkanı Güngör Oral ve köy muhtarları da katıldı.