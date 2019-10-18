Son Dakika Haberleri: Banaz'da "Muhtarlar Günü" kutlandı
Son Dakika Güncel Banaz'da 'Muhtarlar Günü' kutlandı

Banaz'da "Muhtarlar Günü" kutlandı

11 dakika önce

Banaz ilçesinde, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Banaz'da

Banaz ilçesinde, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Programda ilk olarak Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Banaz Muhtarlar Derneği Başkanı Remzi Taşçı, dernek binasında gerçekleştirilen toplantıda, muhtarlığın demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu söyledi.

Aynı zamanda devletle halk arasında bir köprü olduklarına işaret eden Taşçı, "Bu vesileyle tüm muhtar arkadaşlarımın gününü kutluyorum. Ayrıca, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan tüm askerlerimize başarılar diliyorum." diye konuştu.

Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ise muhtarların görev ve sorumluluklarına değindi.

Konuşmaların ardından katılımcılar kan bağışında bulundu.

Etkinliğe, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Akpınar, İlçe Emniyet Müdür Koray Türkyılmaz, muhtarlar ve diğer ilgililer katıldı.

Banaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:45 Kaynak: AA
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