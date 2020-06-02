Bandırma Belediyesinden çocuklara süt dağıtımı projesi - Son Dakika

Bandırma Belediyesince, okul öncesi çocukların fiziki gelişimlerine katkı sunmak için yıllık 66 bin litre süt dağıtılması hedefleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Tolga Tosun'un talimatıyla başlatılan kampanya kapsamında okul öncesi 2-4 yaş grubu çocuklar için 15 günde bir süt dağıtımı amaçlanıyor.

Yıllık 66 bin litre dağıtılması hedeflenen sütten almak isteyen vatandaşlar, internet sitesi, muhtarlıklar ve belediyeye direkt başvuru yapabilecek.

Projenin 2 ay sonra hayata geçirilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Tolga Tosun, "Bizim en büyük değerimiz, bulabileceğimiz her bir kuruşu, artırabildiğimiz her bütçeyi bu kentin çocuklarına harcamak en değerli proje olduğuna inanıyorum." ifadesinde bulundu.