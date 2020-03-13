Bandırma'da camilere korona virüs önlemi - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yarın kılınacak cuma namazı öncesinde Belediye ekiplerince korona virüse karşı dezenfekte edildi.



Bandırma'da corona virüsüne karşı mücadele devam ediyor. Bandırma Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışamalar kapsamında Haydar Çavuş Camii, Sofuoğlu Camii, Müftülük Camii, Yunus Emre Camii, Dersaadet Camii, Hacıyusuf Camii, Levent Camii, İhsaniye Camii, Çınarlı Şevkiye Camii, Çınarlı Yeni Camii, Genç Osman Camii, 100. Yıl Camii, 100.yıl Yeni Camii, Tır Parkı, Çocuk Parkları, Şehirler Arası Otobüs Terminali ve Devlet Hastanesinde, ilaçlama yapıldı. Ayrıca Arazöz ile tüm cadde ve sokaklar özel ilaçlı su ile yıkandı.



Yapılan çalışmalarla virüs ve mikropların üremesinin engellendiği, ekiplerin kentin tehlikeyle karşılaşmaması için günde ortalama 14 saat çalıştıkları ifade edildi. Çalışmaların corona virüs tehditi bitene kadar düzenli olarak devam edeceği öğrenildi. - BALIKESİR