Bandırma'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Çakıl Mahallesi'nde traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Örencik mevkisinde İlker Pireci yönetimindeki 10 ADL 13 plakalı traktör, kayarak dere yatağına devrildi.
Kazada, sürücü İlker Pireci ve araçta bulunan Gürsel Oğuz ile Göksel Yılmaz yaralandı.
Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarılan yaralılar, 112 Acil Servis görevlileri tarafından Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 09:17 - Kaynak: AA
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