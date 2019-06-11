Son Dakika Haberleri: Bandırma'da tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 45 yaralı (2)
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Bandırma'da tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 45 yaralı (2)

8 saat önce

ÖLENLERDEN BİRİ MÜFTÜNÜN KIZIBalıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen kazada ölen 4 kişinin, Adana Seyhan İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in kızı Sümeyra Güller, müezzin Ahmet Toprak ve yardımcı şoför Temel Gökçe ile Kur'an kursu öğreticisi Hülya Seyhan olduğu belirlendi.

Bandırma'da tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 45 yaralı (2), System.String[]

ÖLENLERDEN BİRİ MÜFTÜNÜN KIZI
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen kazada ölen 4 kişinin, Adana  Seyhan İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in kızı Sümeyra Güller, müezzin Ahmet Toprak ve yardımcı şoför Temel Gökçe ile Kur'an kursu öğreticisi Hülya Seyhan olduğu belirlendi. Müftü Güller'in kızı Sümeyra Güller'in cenazesinin, memleketi Konya'da toprağa verileceği, diğer 3 kişinin cenazesinin ise Adana'ya gönderileceği bildirildi. Müftü Güller'in diğer kızı Raziye Beyza Güller'in de kazada yaralandığı, tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi. 


Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:02 Kaynak: DHA
Seyhan, Hüseyin Güller, Adana, Bandırma, Güncel
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