Bandırma Pertevniyal Hastanesi restore edilerek kent müzesine dönüştürülecek - Son Dakika

Cumhuriyet döneminde inşa edilen ilk sağlık kuruluşlarından Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki tarihi hastane binası restore edilecek.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1932 yılından 2010'a kadar hizmet veren Bandırma Pertevniyal Hastanesi binasının kent müzesine dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı.

Geçen yıl Hazineden BANÜ'ye tahsis edilen bina, dönemin Bandırma Belediye Başkanı Kaşif Acar'ın girişimleriyle 1925'te Pertevniyal Vakfı adına gönderilen parayla yapılmıştı.

İlk başhekimi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın arkadaşı Opr. Dr. Necdet Bey olan tarihi binanın restorasyonunun 2,5-3 milyon liraya mal olması bekleniyor.

Restorasyon ve yapım maliyeti Balıkesir Valiliğince karşılanacak proje için Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün istediği imar plan değişikliği konusunda Büyükşehir Belediye Meclisinden çıkacak karar bekleniyor.

BANÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binanın bir bölümünün üniversite tarafından kullanılacağını, kalan bölümünü ise kent müzesine dönüştürmeyi planladıklarını söyledi.

Özdemir, "Kurul bizden imar plan değişikliği istedi. Ne yazık ki pandemi süreci nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantıları ertelendi. İlk toplantının gündemine alınmasını sağlayıp bir an önce tadilata başlamak istiyoruz." diye konuştu.