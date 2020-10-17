Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Sezgin'den sağlıklı ve güvenli gıda açıklaması - Son Dakika

Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Sezgin'den sağlıklı ve güvenli gıda açıklaması

17.10.2020 10:25
Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Sezgin'den sağlıklı ve güvenli gıda açıklaması, System.String[]

Bandırma Ticaret Borsası (BTB) Başkanı Halit Sezgin, pandemi döneminde sağlıklı gıdaya ulaşmanın önemli olduğunu belirtti.

Bandırma Ticaret Borsası (BTB) Başkanı Halit Sezgin, pandemi döneminde sağlıklı gıdaya ulaşmanın önemli olduğunu belirtti.

Sezgin, yazılı açıklamasında, dünyada her gün 25 bin kişinin açlıktan öldüğünü bildirdi.

Dünyada her 9 kişiden birinin yetersiz beslendiğini anlatan Sezgin, "Her yıl yaklaşık 600 milyon kişi, güvenilir olmayan gıdaları tükettiği için hastalanıyor ve bunların 420 bini yaşamlarını yitiriyor." ifadesinde bulundu.

Bandırma ve çevresinin sağlıklı ve güvenli gıda üretiminde çok iyi durumda olduğuna işaret eden Sezgin, şunları kaydetti:

"Bandırma ve yöresinde yaşayan çiftçiler, bilinçli üretim yapıyorlar. Biz de Borsa olarak onların daha kaliteli ve bilinçli üretim yapmalarını sağlamak amacıyla yıllardır seminerler düzenliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 'Bir karış boş toprak bulsanız bile tarım ürünleri ekin' demişti. Yürekten katıldığımız bir açıklama oldu. Sağlıklı ve güvenli gıdayı kendimiz üretmek zorundayız çünkü bu pandemi ortamında, paranız olsa bile sağlıklı ve güvenli gıdaya üretme imkanınız yok. Tarım konusunda ise ülkemizin çok ciddi bir eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyorum."

Bandırma, Ticaret, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Sezgin'den sağlıklı ve güvenli gıda açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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