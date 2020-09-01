Bandırmalı balıkçılar "Vira Bismillah" dedi, ilk gün denizden sardalya ve kolyoz çıktı - Son Dakika

Bandırmalı balıkçılar "Vira Bismillah" dedi, ilk gün denizden sardalya ve kolyoz çıktı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde denizlerde avlanma yasağının kalkmasıyla birlikte çok sayıda balıkçı denize açıldı. Kısmet mücadelesinin ilk gününde balıkçılara cömert davranan denizden sardalya ve kolyoz çıktı. Balıkçılar yeni sezondan ümitli.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde avlanma yasağının kalkmasıyla birlikte hareketlilik başladı. Gece saatler 00: 00'ı gösterdiğinde denize açılarak "Vira Bismillah" diyen balıkçılar, sabahın ilk ışıklarında bol miktarda sardalya ve kolyoz ile döndü.

Avdan dönen balıkçılar kurban kesilerek karşılandı

Balıkçıları Bandırma Balık Hali'nde Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ve Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan karşıladı. Sezonun bereketli olması için kurban kesimi gerçekleştirilirken, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun yaptığı konuşmada, sezonun bereketli olmasını diledi. Başkan Tosun, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan arıtma tesisi ile de Bandırma Körfezi'nin artık daha temiz hale geleceğini ekledi.

İHA'ya özel açıklamalarda bulunan Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan ise, "2020-21 balık sezonumuz hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bol bereketli bir sezon olması dileğiyle tüm esnaf arkadaşlarımıza hayırlı işler diliyorum. Ülkemiz kötü bir dönemden geçiyor. Dünya kötü bir dönemden geçiyor. İnşallah bu pandemi dönemi bir an önce son bulur. Balık yiyerek bağışıklığımızı arttıracağımızı ve böylece de koronavirüsü de kolayca yeneceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Sardalya ve kolyoz ilk günün balıkları oldu

Bandırma Balık Hali tüccarlarından Soner Koçoğlu ise "2020-2021 sezonumuz tüm balıkçı arkadaşlarımıza ve halkımıza hayırlı olsun. Bugün sardalya ile başladık. Sardalya balığının kasası 150 TL'ye satıldı. Palamut gözüküyor. Bundan sonra inanıyoruz ki halkımız ucuz ve bol miktarda balık yiyecek" diye konuştu.