Bandırmaspor, Afyonkarahisar ve Bolu'da kamp yapacak

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor Kulübü Başkanı Göksel Karlahan, "29 Temmuz-9 Ağustos'taki birinci kamp dönemi Afyonkarahisar'da, 12-23 Ağustos'taki ikinci kamp dönemi Bolu
'da devam edecek." dedi.
Kulüp binasında basın toplantısı düzenleyen Karlahan, bugüne kadar yapılan transferler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Karlahan, şu ana kadar resmi sözleşmeli olarak alt yapıdan kaleci Ali Serçek, Gümüşhane
'den kaleci Hasan Hüseyin Akınay, Galatasaray
'dan Birhan Vatansever, Sarıyer
'den Feyyaz Belen
, Abdallah Karmin ve Hüseyin Bak
, Kastomonuspor'dan Erkan Taşkıran
, Samsunspor
'dan İrfan Başaran, Nazilli
Belediyespor'dan Mazlum Demir
, Tokatspor'dan Timur Kosavalı, Erokspor'dan Berat Satılmış, Sivas
Belediye'den Görkem Kıran'ı transfer ettiklerini söyledi.
Kamp çalışmaları hakkında bilgiler veren Karlahan, "2 Temmuz'da başladığımız çalışmalarımızı 26 Temmuz'a kadar tesislerimizde sürdüreceğiz. 29 Temmuz-9 Ağustos'taki birinci kamp dönemi Afyonkarahisar'da, 12-23 Ağustos'taki ikinci kamp dönemi Bolu'da devam edecek. Kamplarda 5 özel karşılaşma oynayacağız." dedi.
Hedeflerinin bu sezon şampiyonluk olduğunu aktaran Karlahan, "Transferleri çabuk bitirip son bir ayı reklam, kombine bilet satışları ve isim sponsorluğu gibi çalışmalara ayıracağız." açıklamasında bulundu.